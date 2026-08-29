Algérie: Les Algériens se mobilisent pour soutenir et venir en aide aux sinistrés

ALGER — L'Algérie connaît un vaste élan national de solidarité en faveur des personnes touchées par les incendies qui ont frappé des wilayas de l'est et du centre du pays, parallèlement à la poursuite des efforts d'extinction des derniers foyers encore actifs, à travers la mobilisation de tous les moyens humains et matériels, ainsi que la mise en oeuvre par l'Etat de mesures d'urgence pour assurer une prise en charge complète et rapide des populations des zones sinistrées.

De toutes les régions du pays, des convois de solidarité se dirigent successivement vers les zones touchées par les incendies, chargés de divers produits et besoins essentiels. Les citoyens ainsi que les associations nationales et locales de toutes les wilayas s'emploient à collecter des aides destinées aux familles sinistrées.

Dans ce cadre, des points de collecte ont été installés dans différentes wilayas. Ils connaissent, jour et nuit, un afflux important de citoyens désireux de prendre part à ces initiatives populaires, notamment en achetant des denrées alimentaires, de l'eau minérale, des couvertures et des médicaments pour en faire don aux habitants des régions touchées par les incendies, dans une scène qui reflète les valeurs de la société algérienne, unie face aux épreuves.

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Dès les premières heures du déclenchement de ces incendies, plusieurs secteurs, à l'instar du ministère de la Solidarité nationale, ont commencé à mobiliser leurs équipes de terrain afin de contribuer aux opérations de prise en charge des sinistrés, d'identifier les nouveaux besoins et d'y répondre, en coordination avec les autorités locales.

A cet égard, des instructions ont été données pour activer les mécanismes d'intervention du secteur de la Solidarité nationale au niveau des wilayas concernées, notamment les services des cellules de proximité de la solidarité, afin de se rendre dans les zones touchées et d'évaluer de près les situations sociales des familles ainsi que les dégâts et les besoins, tout en mobilisant les aides et secours d'urgence disponibles et en fournissant les moyens nécessaires pour garantir leur acheminement dans les meilleurs délais, selon les priorités du terrain.

De même, l'accompagnement psychologique et social des familles sinistrées a été renforcé, en particulier pour les enfants, les femmes et les personnes âgées, grâce aux équipes spécialisées de ces cellules de proximité, avec le recensement des cas nécessitant une prise en charge particulière ou un suivi spécialisé, et leur orientation vers les autorités compétentes le cas échéant.

De son côté, le ministère de la Jeunesse a mobilisé les établissements sous tutelle pour héberger les sinistrés des incendies, tout comme les directions de wilayas se sont mobilisées pour apporter soutien et secours, incarnant ainsi les valeurs de solidarité et d'entraide sociale en temps de crise.

Pour sa part, le Croissant-Rouge algérien (CRA) a commencé à activer "le système de réponse sur le terrain", en mobilisant ses moyens humains et logistiques pour soutenir les efforts de l'Etat dans le secours et l'accompagnement des familles touchées. Ainsi, 12 ambulances ont été mobilisées, appuyées par des équipes d'intervention envoyées depuis les comités de wilaya du CRA de Bordj Bou Arréridj, Constantine, Sétif et Tizi-Ouzou vers les wilayas de Jijel et Béjaïa.

En harmonie avec les appels lancés par les imams lors du prêche du vendredi, et les invitations à la solidarité avec les sinistrés des incendies que connaissent des wilayas du centre et de l'est du pays, de vastes campagnes de solidarité ont été organisées à partir des mosquées de la République. Elles se sont traduites par l'envoi de convois chargés d'aides vers les zones touchées, afin de contribuer à répondre aux besoins de première nécessité de leurs habitants.