Algérie: Relizane - Plus d'un million de quintaux de céréales collectés durant la campagne 2025-2026

RELIZANE — La campagne de moisson-battage au titre de la saison agricole 2025-2026, récemment achevée dans la wilaya de Relizane, s'est soldée par la collecte d'environ 1,05 million de quintaux de différentes variétés de céréales, soit une nette progression par rapport à la saison précédente, dont la production n'avait pas dépassé 300.000 quintaux, a-t-on appris samedi auprès de la Direction des services agricoles (DSA).

Le chef du service de l'organisation de la production et de l'appui technique auprès de la DSA, Houcine Djebbar, a précisé à l'APS que cette récolte, collectée au niveau des centres de stockage relevant des deux coopératives des céréales et légumes secs (CCLS) d'Oued Rhiou et de Relizane, a été réalisée sur une superficie totale de 88.000 hectares consacrée aux différentes variétés de céréales.

Selon le même responsable, cette hausse de la production céréalière s'explique notamment par les importantes précipitations enregistrées dans la région, particulièrement durant les mois de janvier et février, lesquelles ont favorisé l'amélioration des rendements des cultures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rendement moyen des céréales s'est établi à environ 16 quintaux à l'hectare, tandis que des rendements pouvant atteindre 60 quintaux à l'hectare ont été enregistrés dans certaines zones à forte productivité, notamment à Mendès et Sidi M'hamed Ben Ali, a-t-il ajouté.

Dans le cadre du renforcement des capacités de stockage, la wilaya de Relizane a bénéficié, durant la présente campagne agricole, de six centres de stockage de proximité des céréales, mis en service avec une capacité de 50.000 quintaux chacun, sur un total de huit entrepôts attribués à la wilaya.

Implantées dans les communes de Sidi Khettab, Belassel Bouzegza, Had Chekala, Ouled Aïche et Sidi M'hamed Ben Ali, ces nouvelles infrastructures ont permis de porter les capacités de stockage de la wilaya de 900.000 à 1,2 million de quintaux.

Elles contribuent également à améliorer les conditions de conservation des récoltes et à rapprocher les capacités de stockage des exploitations agricoles.

Par ailleurs, d'importants moyens matériels ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de la campagne de moisson-battage. Le dispositif mis en place a notamment mobilisé 324 moissonneuses-batteuses, 3.346 tracteurs, 629 presses à balles, 1.240 citernes et plus de 1.700 remorques, en plus d'autres équipements, a indiqué M. Djebbar.

Ces moyens ont contribué à assurer le déroulement de la campagne dans de bonnes conditions et à faciliter la collecte et le stockage de la production céréalière à travers la wilaya.