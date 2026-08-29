Sénégal: À Lourdes, les pèlerins sénégalais au pied de la Vierge Marie

Les pèlerins de justice et de paix sont à Lourdes, au pied de la Bienheureuse Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, après les étapes de Rome et d'Assise. Dans la cité mariale, située à Lourdes, en France, les pèlerins de justice et de paix portent leurs supplications au pied de la Bienheureuse Vierge Marie, qui est apparue à Bernadette Soubirous à 18 reprises en 1858, dans une grotte.

Les pèlerins de justice et de paix, dans la prière, ont rejoint la grotte sacrée, chapelet à la main, pour prier la Bienheureuse Vierge Marie. Une source d'eau a jailli de la grotte et des millions de pèlerins viennent s'y ressourcer pour obtenir la grâce de la guérison.

Au-dessus de cette grotte et sur indication de la Sainte Vierge Marie, lors de ses apparitions à Bernadette, se tient la chapelle de l'Immaculée-Conception, où les pèlerins ont célébré la messe.

Lors de cette célébration, l'abbé Serge Anick Nyafouna, dans son homélie, a appelé les pèlerins sénégalais à être des instruments de Dieu, à l'image de la Vierge Marie.

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« Comme la Bienheureuse Vierge Marie, Dieu nous appelle tous pour nous confier une mission, une responsabilité : c'est celle d'annoncer l'Évangile à l'humanité en étant des instruments de vérité, de justice, de charité, de miséricorde et de paix », a indiqué l'abbé Serge.

Il a ajouté : « Dans un monde fou et désaxé où l'iniquité bat plus fort que la justice, où la loi du plus fort semble s'ériger en règle, où le faux est applaudi et la vérité rejetée lorsqu'elle dérange trop, où l'argent semble plus sécurisé que la vie humaine, où la politique politicienne hante les esprits des hommes et freine ainsi l'évolution et l'épanouissement de tous, où la guerre contribue à la disparition massive des villes et villages, où l'insécurité fait déplacer les citoyens d'un lieu de prédilection vers un lieu aride et sans eau, soyons comme Marie, artisans de paix. »

Les pèlerins de justice et de paix, au même titre que les milliers de pèlerins présents à Lourdes, se sont abreuvés à la source miraculeuse.