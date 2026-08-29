Sénégal: Saint-Louis - Les CVAV mobilisent près de 1 000 jeunes autour de la citoyenneté

La première édition de l'Action nationale transformatrice (Ant) des CVAV du Sénégal se tient à Saint-Louis autour du thème « Enfant, acteur de changement pour un monde d'espérance ».

Près de 1 000 enfants et accompagnateurs venus de différentes régions du pays prennent part aux activités.

Faire des enfants des acteurs de changement et les préparer à devenir les citoyens et leaders de demain. C'est l'ambition de la première édition de l'Action nationale transformatrice (Ant) des CVAV du Sénégal, ouverte à Saint-Louis et prévue jusqu'au 2 septembre. Selon Jean-Christophe Gomis, président national des CVAV du Sénégal, cette rencontre associe formation, sensibilisation et actions concrètes.

Le programme prévoit notamment une immersion des enfants auprès des forces de défense et de sécurité, des activités de reboisement, ainsi que des séances sur les Objectifs de développement durable. La santé et le droit à l'identité figurent également au programme. Des sensibilisations sur le paludisme et le HPV, des consultations médicales gratuites, une distribution de moustiquaires imprégnées et une campagne sur l'importance de l'état civil sont prévues. Pour Jean-Christophe Gomis, les mouvements de jeunesse sont de véritables « écoles de formation aux valeurs ».

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Ils permettent, selon lui, de transmettre le patriotisme, le civisme, la solidarité et le sens des responsabilités. La marraine de cette première édition, Jeanne Pauline Ndione Faye, s'est dite « très fière » de la mobilisation. Elle invite les enfants à faire vivre au quotidien le thème de l'ANT : « l'action, le changement et l'espérance ».

De son côté, le préfet de Saint-Louis, Maurice Latyr Dione, a salué une initiative qui place l'enfant au coeur de l'action citoyenne. Il a relevé la pertinence des thématiques abordées, notamment les droits de l'enfant, la citoyenneté, l'environnement, l'intelligence artificielle et l'état civil.