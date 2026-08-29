Algérie: Des stations mobiles pour renforcer les réseaux de téléphonie et d'Internet dans les zones sinistrées

29 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministère de la Poste et des Télécommunications a indiqué, samedi dans un communiqué, que la mise en place de stations mobiles de télécommunications dans les zones touchées par les incendies, dans l'est et le centre du pays, avait été entamée afin de garantir la continuité des services de téléphonie et d'Internet.

"Suite à la maîtrise des incendies dans les zones touchées et à l'autorisation d'y accéder, les services du secteur de la Poste et des Télécommunications, en coordination avec les opérateurs de téléphonie mobile, ont entamé une opération de renforcement des réseaux de télécommunications", précise le communiqué.

Dans ce cadre, "la mise en place de stations mobiles de télécommunications a été entamée pour remplacer les stations endommagées ou hors service et garantir la continuité des services de téléphonie et d'Internet, avec le recours, au besoin, à la réinstallation de certaines stations mobiles exploitées temporairement au niveau des plages".

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Cette mesure vise notamment à "permettre aux services de sécurité, à la Protection civile, aux équipes de secours et aux différents intervenants sur le terrain de disposer de moyens de communication rapides et stables, garantissant une coordination immédiate et la poursuite des opérations d'intervention et de secours".

Dans ce contexte, le ministre de la Poste et des Télécommunications a donné des instructions aux opérateurs afin d'assurer temporairement la gratuité des services de télécommunications et d'Internet au profit des citoyens dans les zones touchées, en vue de faciliter les communications dans ces circonstances, selon la même source.

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