Algérie: Les établissements de jeunesse et les clubs de volontariat poursuivent leurs actions de solidarité au profit des sinistrés

ALGER — Les initiatives de solidarité prises par les établissements relevant du secteur de la Jeunesse et les adhérents des clubs de volontariat se poursuivent dans plusieurs wilayas du pays afin de contribuer au soutien et à l'accompagnement des familles touchées par les incendies qui ont affecté plusieurs wilayas, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Jeunesse.

La poursuite de ces actions menées par les établissements de jeunesse et les adhérents des clubs de volontariat dans plusieurs wilayas du pays, "reflète les valeurs de solidarité et d'entraide nationales, et contribue au soutien et à l'accompagnement des familles touchées par les incendies", note la même source.

Ces initiatives mettent en évidence "l'esprit de responsabilité et l'engagement actif des jeunes dans l'action solidaire et humanitaire", à travers la collecte d'aides, l'organisation de convois de solidarité et la contribution à l'accueil et à l'accompagnement des personnes sinistrées, notamment au niveau des centres d'évacuation.

Outre l'envoi de caravanes de solidarité, ces actions comprennent aussi un apport logistique et un accompagnement psychologique aux personnes touchées par les incendies, conclut le communiqué.