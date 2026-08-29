Algérie: Les établissements de jeunesse et les clubs de volontariat poursuivent leurs actions de solidarité au profit des sinistrés

29 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Ministère Jeunesse

ALGER — Les initiatives de solidarité prises par les établissements relevant du secteur de la Jeunesse et les adhérents des clubs de volontariat se poursuivent dans plusieurs wilayas du pays afin de contribuer au soutien et à l'accompagnement des familles touchées par les incendies qui ont affecté plusieurs wilayas, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Jeunesse.

La poursuite de ces actions menées par les établissements de jeunesse et les adhérents des clubs de volontariat dans plusieurs wilayas du pays, "reflète les valeurs de solidarité et d'entraide nationales, et contribue au soutien et à l'accompagnement des familles touchées par les incendies", note la même source.

Ces initiatives mettent en évidence "l'esprit de responsabilité et l'engagement actif des jeunes dans l'action solidaire et humanitaire", à travers la collecte d'aides, l'organisation de convois de solidarité et la contribution à l'accueil et à l'accompagnement des personnes sinistrées, notamment au niveau des centres d'évacuation.

Outre l'envoi de caravanes de solidarité, ces actions comprennent aussi un apport logistique et un accompagnement psychologique aux personnes touchées par les incendies, conclut le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2026 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.