Algérie: Le CRA ouvre la collecte de dons et d'aides au profit des sinistrés

29 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par CRA

ALGER — Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a annoncé, samedi dans un communiqué, l'ouverture de la collecte de dons et d'aides destinés aux familles touchées par les incendies ayant frappé certaines wilayas du pays.

Dans le cadre de la poursuite de la réponse sur le terrain et de la prise en charge des personnes touchées par les incendies dans des wilayas de l'est et du centre du pays, "le CRA ouvre la collecte aux intervenants sur le terrain, ainsi qu'aux dons et aides, afin de les acheminer vers les familles touchées par ces incendies", dans le cadre d'une initiative placée sous le slogan "Ensemble... pour la solidarité et le secours".

Cette démarche vise à "organiser, trier et acheminer ces aides en fonction des priorités et des besoins réels recensés dans les zones sinistrées". A cet effet, "des points de collecte et de regroupement des aides ont été aménagés au niveau de l'entrepôt central du CRA dans la wilaya de Blida, en tant que point central, afin de faciliter et d'accélérer leur acheminement vers les wilayas sinistrées, ainsi qu'au siège national du CRA à Alger", précise le communiqué.

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Les points de collecte comprennent également l'unité principale de la Protection civile dans la wilaya de Jijel et le bureau du comité de wilaya de cet organisme dans la même wilaya, ainsi que tous les bureaux de wilaya relevant du CRA à travers le territoire national.

Pour tout contact ou renseignement concernant cette opération de solidarité, les numéros de téléphone suivants sont mis à la disposition des citoyens : 05 58 10 33 99 / 07 79 43 70 28 / 06 97 02 24 24 et 06 71 12 16 94.

"Le CRA avait, au cours des dernières heures, dépêché des convois de solidarité vers les wilayas de Skikda, Jijel et Annaba, chargés de matelas, couvertures, médicaments, couches et autres produits de première nécessité, et ce, parallèlement à la mobilisation d'équipes d'intervention, de staffs médicaux et d'ambulances pour soutenir les opérations de secours, assurer la prise en charge sanitaire et accompagner les personnes touchées", conclut la même source.

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