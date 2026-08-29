Algérie: Tirage au sort exceptionnel pour un quota de 2.000 carnets de Hadj à travers les wilayas du pays

ALGER — Le tirage au sort exceptionnel portant sur un quota de 2.000 carnets de Hadj a été effectué, samedi, à travers les différentes wilayas du pays, pour l'accomplissement des rites du Hadj au titre de la saison 1448 H/2027.

Cette opération intervient en exécution de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant attribution d'un quota supplémentaire de 2.000 carnets de hadj au profit des citoyens inscrits au tirage au sort pour la saison 1448H/2027, âgés de 70 ans et plus, ayant postulé au moins 10 fois sans avoir été favorisés par le sort lors du tirage ordinaire qui s'est déroulé le 15 août en cours.

La décision du président de la République d'allouer ce quota supplémentaire procède de son souci de donner à cette catégorie de citoyens une plus grande chance d'accomplir les rites du Hadj.

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports avait précisé que l'organisation de ce tirage au sort exceptionnel se déroulerait au niveau des sièges de wilayas ou dans tout autre lieu adéquat choisi par les autorités locales, en présence des personnes concernées ou de leurs représentants.

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Il a également souligné que ce tirage "est réservé exclusivement aux citoyens remplissant les deux conditions d'âge et de nombre d'inscriptions précédentes mentionnées ci-dessus".