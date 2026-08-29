Tunisie: Aigles de Carthage - Deux matchs amicaux en vue pour le mois d'octobre

Dans le cadre de ses préparatifs pour les échéances à venir, la sélection nationale tunisienne s'apprête à disputer une rencontre amicale face au Mali, programmée pour le 3 octobre prochain au stade Taïeb Mhiri de Sfax. Une seconde confrontation amicale pourrait également avoir lieu le 6 octobre contre le Bénin.

Avant ces rendez-vous amicaux, les Aigles de Carthage effectueront deux sorties officielles cruciales pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) :

Tunisie - Ouganda : le 24 septembre

Un calendrier particulièrement chargé attend ainsi l'équipe nationale au cours de la période à venir.