Afrique du Nord: JM de Tarente - La Tunisie U21 face à l'Algérie, une finale 100% maghrébine

La sélection tunisienne des moins de 21 ans s'est qualifiée pour la finale du tournoi de football des Jeux méditerranéens de Tarente 2026, après avoir renversé l'Italie, vendredi, en demi-finale (3-1).

Menés au score après l'ouverture du score italienne, les jeunes Tunisiens ont parfaitement réagi en seconde période. Alaa Derbali a remis les deux équipes à égalité à la 60e minute, avant que Rayan Anane ne donne l'avantage à la Tunisie à la 75e minute. Walid Dhouib a définitivement scellé la qualification dans le temps additionnel.

Une finale 100 % maghrébine

La Tunisie connaît désormais son adversaire pour le match décisif. Les Aigles de Carthage affronteront l'Algérie U21, qui a obtenu son billet pour la finale aux dépens du Maroc.

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Après un match soldé sur le score de 1-1, les Algériens se sont imposés aux tirs au but (4-3), vendredi soir à Tarente. Cette qualification offre ainsi une finale à forte connotation maghrébine entre deux sélections qui se connaissent bien.

La finale Tunisie-Algérie est programmée dimanche 30 août 2026, au stade Erasmo-Iacovone de Tarente. Le coup d'envoi est prévu à 10h00, heure tunisienne.

Après avoir éliminé le pays hôte, la Tunisie tentera donc de franchir son dernier obstacle pour décrocher la médaille d'or du tournoi de football des Jeux méditerranéens. De son côté, l'Algérie cherchera à conclure son parcours par un sacre après avoir successivement franchi les obstacles de la phase de groupes puis du Maroc en demi-finale.

Cette finale maghrébine constituera l'un des rendez-vous majeurs de la délégation tunisienne à Tarente et offrira aux jeunes Aigles de Carthage une nouvelle occasion de s'illustrer sur la scène méditerranéenne.