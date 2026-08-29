Congo-Kinshasa: Création d'une Banque publique de l'habitat pour soutenir le financement du secteur

29 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Gouvernement congolais envisage la création d'une Banque publique de l'habitat afin de renforcer le financement du secteur, sécuriser les programmes de logements sociaux et soutenir une croissance durable. L'annonce a été faite par la Première ministre Judith Suminwa lors du Conseil des ministres tenu le vendredi 28 août à Kinshasa.

Le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya, a précisé :

« La création d'une Banque publique spécialisée, à l'image de plusieurs pays africains, permettrait de renforcer le financement du secteur, de sécuriser les programmes de logements sociaux et de soutenir une croissance durable ».

Le Conseil des ministres a également évoqué le financement de plusieurs projets phares par le Fonds de régulation économique (FOREC) :

Relance agricole dans les zones centrales,

Production de semences pour accroître l'autosuffisance alimentaire,

Balisage de près de 8 300 km de voies fluviales pour faciliter l'évacuation des produits.

Le FOREC financera directement les producteurs locaux afin de réduire la dépendance alimentaire du pays. Les filières prioritaires ciblées sont le manioc, le maïs et les haricots.

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