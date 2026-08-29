Congo-Kinshasa: La société civile et leaders communautaires de Beni formés à la riposte contre Ebola

Des acteurs de la société civile, des leaders communautaires, des responsables religieux et des tradipraticiens du territoire de Beni (Nord-Kivu) ont participé mercredi à un atelier de formation sur la maladie à virus Ebola.

Organisé par l'ONG nationale Sauver les Communautés en Conflits, en partenariat avec l'UNICEF, cet atelier visait à renforcer leur rôle dans la sensibilisation, la lutte contre les rumeurs et la stigmatisation, ainsi que dans le rapprochement entre les communautés et les équipes de riposte.

Le président provincial de la société civile du Nord-Kivu, John Banyene, a salué l'initiative et rappelé les responsabilités des acteurs communautaires :

Lutter contre la désinformation,

Combattre la stigmatisation,

Servir de pont entre communautés et équipes de riposte.

« Ce que nous attendons de tous ces animateurs est qu'ils doivent aller dire la vérité et rien que la vérité auprès des communautés, et sensibiliser surtout les jeunes qui veulent se constituer en obstacles aux équipes de riposte », a déclaré John Banyene.

Cette formation s'inscrit dans une stratégie visant à impliquer davantage les communautés locales dans la lutte contre Ebola, afin de renforcer la confiance et l'efficacité des interventions médicales.