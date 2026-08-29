Cote d'Ivoire: Man - Biankouma - Après les incidents de Zouzousso et les barricades à Man, Vagondo Diomandé met en garde la jeunesse

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, a adressé un message ferme à la jeunesse de la région du Tonkpi à l'occasion de sa visite à Man.

Cette intervention fait suite aux récents incidents survenus à Zouzousso, dans le département de Biankouma, ainsi qu'aux manifestations ayant conduit à des barricades dans certaines rues de Man.

Face aux autorités administratives, aux élus locaux et aux responsables de la région, le ministre a condamné les actes de violence et les mouvements d'humeur observés ces derniers jours.

Selon lui, ces comportements sont en contradiction avec les valeurs de respect, de responsabilité et de vivre-ensemble transmises par les générations précédentes.

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« Je condamne les agissements de la jeunesse de la région. La jeunesse s'est attaquée à un cadre de Zouzousso. Cette même jeunesse a barricadé des rues de Man », a-t-il déclaré.

S'adressant ensuite directement aux jeunes, le ministre a adopté un ton particulièrement solennel. « Je vais regarder les jeunes droit dans les yeux. Ce n'est pas l'éducation que nos parents nous ont donnée. Nos parents ne nous ont jamais appris à nous attaquer aux aînés ni à cultiver la violence », a-t-il affirmé.

Pour Vagondo Diomandé, quelles que soient les frustrations ou les revendications, la violence ne peut en aucun cas constituer un moyen de règlement des différends. Il a ainsi exhorté la jeunesse à privilégier le dialogue, la patience et la tolérance.

« On ne règle pas les problèmes dans la violence. Apprenons à être tolérants », a-t-il insisté.

Le ministre a également appelé les jeunes à prendre conscience des conséquences de leurs actes sur l'image et l'avenir de leur région. Selon lui, aucune colère ne doit conduire à des comportements susceptibles de compromettre la cohésion sociale.

« Je ne suis pas là pour chercher à savoir qui a raison ou qui a tort », a-t-il précisé, invitant l'ensemble des parties à revenir aux valeurs de paix, de respect et de responsabilité.

S'inspirant de l'héritage du Président Félix Houphouët-Boigny, notamment du principe du vivre-ensemble, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les populations à préserver la stabilité et la cohésion sociale dans le Tonkpi.

« Mon souhait est que ce soit la dernière fois que nous sommes témoins de ce genre de situation », a-t-il déclaré avant de lancer cet avertissement aux jeunes : « Ne gâtez pas pour venir demander pardon. »

À travers cette formule, Vagondo Diomandé a voulu rappeler que les actes posés aujourd'hui peuvent avoir des répercussions durables. Il a ainsi encouragé la jeunesse à maintenir le dialogue avec les autorités, les cadres et les aînés de la région, plutôt que de céder à des comportements violents ou irréfléchis.

Ce message se veut avant tout un appel au ressaisissement. Dans une région confrontée à de nombreux défis sociaux et économiques, le ministre souhaite voir la jeunesse s'affirmer comme une force de proposition et de construction, au service du développement et de la paix.

En clair, le gouvernement appelle les jeunes du Tonkpi à tourner le dos à la violence et à faire du dialogue, de la responsabilité et du vivre-ensemble les fondements de leur engagement pour l'avenir de la région.