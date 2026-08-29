Gabon: 3e édition de la Journée nationale de la Libération - Le Chef de l'État rend hommage à feu Emmanuel Issoze Ngondet

À l'entame de son séjour dans la province de l'Ogooué-Ivindo, où il prendra part aux festivités commémoratives de la Journée nationale de la Libération, le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a rendu un hommage solennel à la mémoire de feu Emmanuel Issoze Ngondet, ancien Premier ministre, décédé le 11 juin 2020.

Cet hommage a été marqué par le dévoilement de la plaque inaugurale du mausolée dédié à l'illustre disparu, un moment de recueillement ainsi qu'un échange avec les membres de sa famille.

À travers cet acte solennel, le Chef de l'État réaffirme le devoir de préserver la mémoire de celles et ceux qui, à leur manière ont contribué à l'édification et au rayonnement de la Nation gabonaise. Figure emblématique de la province de l'Ogooué-Ivindo, Emmanuel Issoze Ngondet a marqué la vie politique et diplomatique gabonaise au plus haut niveau, notamment en qualité de Premier ministre.

Son parcours, son engagement au service de l'État et sa contribution à la vie publique continuent de nourrir la mémoire collective.

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Ce moment de recueillement, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la Libération, témoigne également de la dynamique de développement impulsée dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Celle-ci se traduit notamment par la réalisation d'infrastructures dans les secteurs social, économique, sanitaire et éducatif. Ces réalisations contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations ogivines.