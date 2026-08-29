Togo: Hausse des loyers à Lomé - Que faire ?

29 Août 2026
Togonews (Lomé)

La hausse des loyers à Lomé inquiète les organisations de la société civile qui demandent aux pouvoirs publics de mieux contrôler les dispositions légales en matière de cautions et de dépôts de garantie.

Les bailleurs imposent souvent aux locataires des dépôts astronomiques en plus des loyers mensuels.

Le porte-parole du mouvement MMLK, Komi Edoh, plaide pour la mise en place d'un mécanisme de régulation des loyers, avec des barèmes établis par quartier.

Dans la capitale, l'immobilier est en plein boom. Ventes et locations ont connu de fortes augmentations ces dernières années.

En région, les prix sont beaucoup plus sages.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.