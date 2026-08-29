Niger: Tirs et explosions entendus à Niamey

Des tirs nourris et des explosions ont retenti dans plusieurs quartiers de Niamey, la capitale du Niger, tôt samedi matin.

Il s'agit de la troisième fois cette année que la ville, et plus précisément le complexe abritant l'aéroport international et une base militaire, est touchée par des troubles majeurs, illustrant l'insécurité persistante sous le gouvernement militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2023, qui avait promis de restaurer l'ordre.

Selon une source sécuritaire, des « terroristes » ont attaqué l'aéroport international Diori Hamani et tenté de forcer le périmètre de sécurité autour de la présidence. Un témoin a rapporté des tirs intenses près de la présidence.

Riche en ressources minières - uranium, pétrole et or -, le Niger est dirigé par les militaires depuis le coup d'État de juillet 2023 qui avait renversé le président Mohamed Bazoum. Comme ses voisins burkinabè et malien, le pays continue de lutter contre des insurrections islamistes liées à Al-Qaïda et à l'État islamique, malgré les promesses des autorités militaires de rétablir la sécurité.

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La branche ouest-africaine d'Al-Qaïda avait revendiqué une attaque contre l'aéroport de Niamey en juin, cinq mois après une frappe similaire menée par la province sahélienne de l'État islamique.