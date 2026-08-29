Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi attendu à Mbuji-Mayi pour l'inauguration de plusieurs infrastructures religieuses

29 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président de la République est attendu à Mbuji-Mayi, capitale provinciale du Kasaï-Oriental, ce samedi 29 aout 2026. Félix Antoine Tshisekedi va inaugurer la basilique de la Paroisse universitaire Notre-Dame de l'Espérance, le presbytère Félix-Antoine-Tshisekedi ainsi que le sanctuaire Notre-Dame du Balai.

Plusieurs délégations affluent déjà dans la capitale diamantifère pour accueillir le chef de l'État.

L'arrivée du président se fait déjà sentir à Mbuji-Mayi. Des éléments de la Garde républicaine et des agents de la Police nationale congolaise renforcent leur présence dans la ville.

Sur le plan des infrastructures, les travaux de modernisation de l'avenue Inga s'accélèrent. Transformée en boulevard à double voie, cette artère stratégique mène à la résidence temporaire du président. Depuis mercredi, le marquage au sol et la pose des séparateurs sont en cours. Le camp militaire N'Sele connaît également d'importants réaménagements.

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Autre fait marquant : le retour, jeudi dernier, des femmes balayeuses sur les grandes artères de la ville. Elles avaient cessé le travail depuis plusieurs mois, faute de paiement de près de neuf mois de primes.

À l'aéroport de Bipemba, les arrivées se succèdent de jour comme de nuit. La délégation de l'Union sacrée séjourne déjà à Mbuji-Mayi, tout comme plusieurs députés nationaux du Grand Kasaï. Le gouverneur a appelé la population à réserver un accueil chaleureux au président de la République.

Pour l'heure, la quasi-totalité des hôtels de la ville affiche complet, occupés par les délégations présidentielles et les visiteurs venus assister à l'événement.

Il s'agit de la sixième visite du chef de l'État à Mbuji-Mayi depuis son accession au pouvoir. Son dernier séjour remonte au 5 octobre 2025, lorsqu'il était venu inaugurer l'Université officielle de Mbuji-Mayi.

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