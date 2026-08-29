Algérie: L'Algerie U21 en finale du tournoi

28 Août 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

TARENTE (Italie) — La sélection algérienne de football des moins de 21 ans (U21) s'est qualifiée pour la finale du tournoi des Jeux méditerranéens-2026 de Tarente, en s'imposant vendredi face au Maroc aux tirs au but (4-3), après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire.

Dans cette demi-finale disputée à Tarente, les Verts ont ouvert le score à la 24e minute par l'intermédiaire de Ben Ahmed Kohili. Bien servi à l'intérieur de la surface de réparation, l'attaquant a déclenché une frappe imparable pour permettre à son équipe de prendre l'avantage. Les marocains ont égalisé à la 51e minute.

Aux tirs au but, les Algériens étaient très efficaces, s'imposant 4 tirs à 3 et décrochant ainsi leur billet pour la finale.

La sélection algérienne, dirigée par l'ancien international Brahim Hemdani, poursuit ainsi son parcours sans défaite dans le tournoi, après avoir remporté ses trois rencontres de la phase de groupes.

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En finale, les Verts seront opposés à la Tunisie, qui a éliminé vendredi le pays hôte, l'Italie, sur le score de 3 à 1 dans l'autre demi-finale.

Cette finale offrira ainsi une bonne affiche maghrébine dans le tournoi de football des Jeux méditerranéens de Tarente.

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