Afrique: Le Chef de l'État invité au forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique sur le continent

Ce vendredi, à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu M. Amadou Diagne, ambassadeur itinérant du Président gambien Adama Barrow, venu officiellement lui remettre son invitation à la prochaine édition du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique (FOGECA), qui se tiendra au Portugal du 8 au 9 octobre prochain.

L'hôte du Chef de l'État, également président fondateur du FOGECA, a fait savoir que « ce Forum va regrouper des chefs d'entreprise, des acteurs économiques, des patronats africains, portugais et des Émirats arabes unis, ainsi que des chefs d'État et de gouvernement ». Il a expliqué que « ces assises permettent aux participants de créer des partenariats, de travailler sous forme de joint-venture et de contribuer au développement économique du continent ».

Cette année, le FOGECA souhaite que le Président Tshisekedi ouvre personnellement les travaux du Forum. Selon M. Diagne, ce choix se justifie par ce que le Chef de l'État représente en Afrique et dans le monde. Il affirme que cette décision a été confortée par l'allocution prononcée jeudi dernier par le Président Tshisekedi sur l'ouverture du dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'État.

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« Le discours que nous avons suivi nous a donné toutes les raisons de croire en lui. C'était un discours rassembleur qui est parti des provinces jusqu'au sommet de l'État. C'est ce qu'on attend des Chefs d'État africains, et il l'a démontré. Il faut une Afrique qui se rassemble, il faut que nos pays se retrouvent autour de l'essentiel », a déclaré le diplomate gambien.

Fondé en septembre 2007 à Dakar, au Sénégal, le FOGECA est une plateforme panafricaine qui a pour mission de promouvoir l'intégration économique régionale, de faciliter les partenariats stratégiques public-privé et de mobiliser les investissements pour des projets structurants et transformateurs en Afrique.