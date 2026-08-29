Sénégal: Si Diomaye s'était tiré une balle dans le pied ?

analyse

En décidant de se séparer de son ancien premier ministre Ousmane Sonko, le 22 mai 2026, et presque de la moitié de son gouvernement dans les conditions que bon nombre d'observateurs avaient prédites, Bassirou Diomaye Faye ne s'était-il pas tiré une balle dans le pied ?

Tout porte à le croire. Si on veut rester dans le factuel, on ne peut manquer de soulever le caractère inédit qui a marqué l'évolution des choses quatre jours après la dissolution du gouvernement. Le premier acte a été le retour de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale pour recouvrer son mandat de député qu'il avait suspendu, avant d'être porté à la tête de l'Assemblée nationale, par la majorité de PASTEF dont il est le leader, suite à la démission du Président de l'Assemblée Nationale pour tirer toutes les conséquences de cette situation.

Faut-il le rappeler, Ousmane Sonko qui avait dirigé la liste PASTEF lors des législatives avait déclaré que c'est le président de la République qui avait souhaité l'avoir à ses côtés, raison pour laquelle il avait laissé le siège de député à l'Assemblée. Le coup avait bien porté, car selon la plupart des analystes, ce fut un véritable exercice d'ingénierie politico institutionnelle.

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Résultat des courses, pour faire simple, l'architecture institutionnelle du pays, bascule sur un schéma où le nouveau président de l'Assemblée nationale, disposant de la majorité écrasante des députés 130 sur 165, devient la 2ème personnalité de l'état, appelé à suppléer au Président de la République en cas de vacance du pouvoir. Face à lui un président minoritaire, et qui plus est n'a pas d'appareil politique véritable, et qui compte gouverner jusqu'en 2029 après s'être séparé de l'essentiel de ses ministres de PASTEF qui ont refusé de le suivre dans cette nouvelle aventure.

Le Président Bassirou Diomaye Faye en troquant sa posture à la limite enthousiaste à ses débuts, adossée à une vision programmatique, pour celle d'une froideur administrative mue la force du pouvoir décrétale, a provoqué un turn over jamais vu dans la haute administration, avec des limogeages en série, dans une séquence aussi courte, avec les conséquences budgétaires et d'efficacité administrative que l'on ne peut sous-estimer.

Le programme fondamental de PASTEF (qui lui valut 54,28 % des voix des sénégalais, transformés par la prime majoritaire du système électoral en une majorité écrasante de 130 députés), à savoir l'agenda de réformes (préconisé par des concertations antérieures : Assises nationales, Recommandations de la commission nationale de réformes des Institutions du Président A. M. Mbow, les Assises de la Justice…), la reddition des comptes, dont l'engagement de rendre justice aux « martyrs » des évènements de 2021 à 2024, est passé à la trappe au nom de la réalité du pouvoir.

D'ailleurs, c'est de ce point de vue que l'opinion a du mal à s'expliquer la pertinence de la visite éclair effectuée, avec faste le 17 juillet 2026 par l'ancien président du Sénégal Macky Sall, pour, dit-on, solliciter le soutien du Président Bassirou Diomaye Faye, pour sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies, après la posture de « neutralité négative », pour ne pas dire l'hostilité observée par le président à ce sujet ; et qui se comprenait d'ailleurs au regard du lourd bilan de près de 80 victimes laissé par son prédécesseur, et que la justice n'avait pas tranché. Le communiqué rendu public 72 heures après confirme le soutien, certes tardif, du Sénégal à la candidature de Macky Sall au poste de Secrétaire général de l'ONU.

Était-ce le prix à payer pour faire accéder Diomaye à la présidence de la CEDEAO, pour étouffer une légitimité régionale voire internationale faute de légitimité politique nationale ? La présidence de la CEDEAO, de ce point de vue, est loin d'être un succès diplomatique ; elle semble plutôt être un cadeau empoisonné à la fois dans le propre camp du Président Diomaye Faye, que dans la sous-région.

Le premier déplacement de Diomaye Faye à Bamako, par la tiédeur de l'accueil, et par le mutisme observé par les autorités maliennes par la suite, en atteste, selon certains observateurs et pour diverses raisons. Au plan interne, certains de ses partisans, farouches opposants à Macky Sall, n'ont pas apprécié le message d'impunité perçu à travers cette visite et tout le protocole qui l'a entouré.

La création du nouveau parti présidentiel « Kiiraay » dans la perspective des prochaines élections crée un handicap de taille lié au timing de l'agenda électoral, mais surtout celui de la structuration et de la maturation d'un parti politique pour être sur la rampe des performances.

La situation actuelle que vit le pays avec la majorité parlementaire de PASTEF, qui fait preuve d'un dynamisme peu ordinaire en matière de production législative, et un gouvernement qui lui oppose des recours au Conseil Constitutionnel, montre à quel point le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye s'est engagé dans une confrontation contreproductive, qui risque de plomber le travail du gouvernement, du moins sur les grands chantiers, jusqu'à la fin de son mandat.

L'Assemblée nationale qui, dans ses attributions, vote les lois — dont celle des Finances — et contrôle le gouvernement, dispose d'autres leviers pour exercer ses prérogatives, notamment les commissions d'enquête sur des sujets qui fâchent, en l'occurrence la gouvernance des fonds spéciaux ou fonds politiques, pour parler vulgairement.

La menace de dissoudre l'Assemblée nationale au mois de décembre, brandie par les partisans du Président Faye, comme la possibilité lui en est offerte par la Constitution, fait peser sur lui une obligation d'organiser de nouvelles élections dans un délai de 60 voire 90 jours, très court pour préparer un parti naissant avec zéro député qui veut inverser la tendance majoritaire du PASTEF.

Il s'y ajoute que le protocole de la CEDEAO, dont il assure la présidence en exercice, exige en son article 2 (CEDEAO/A/SP1/12/01) la tenue des élections aux dates échues, mais aussi interdit toute modification de la loi électorale dans les 6 mois qui précèdent la date des élections.

Le temps lui est donc compté aujourd'hui, car on est presque forclos pour les élections locales, quoique certains prétendent le contraire, oubliant du coup l'essentiel des étapes du processus électoral dont les délais sont fixes, jusqu'au scrutin de janvier 2027. Dans tous les cas, y compris celui du couplage des élections, Diomaye Faye se retrouvera avec une équation à plusieurs inconnues, avec comme hypothèque le verrou de l'Assemblée où il n'a aucune majorité, sans compter une défaite plus que probable qui abrègerait le reste de son mandat.

Ainsi, prendre l'initiative de renouer le dialogue avec le Parlement et son président avant la Déclaration de politique générale du Premier ministre, voire l'ouverture de la session budgétaire, lui permettrait de « reprendre la main » en lui permettant de prendre date. En a-t-il la volonté aujourd'hui, au regard des actes qu'il pose actuellement ? Rien n'est moins sûr.