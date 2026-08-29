Tunisie: Grand Tunis - Plus de 1,6 million de bouteilles d'eau injectées aujourd'hui sur le marché

Alors que les tensions observées ces derniers jours autour de l'approvisionnement en eau en bouteille ont suscité des inquiétudes chez les consommateurs, les autorités ont décidé d'intensifier les opérations de distribution dans les grandes et moyennes surfaces du Grand Tunis.

Plus de 1,6 million de bouteilles d'eau en bouteille doivent ainsi être mises sur le marché aujourd'hui dans les quatre gouvernorats concernés, dans le cadre d'un programme spécifique destiné à renforcer l'offre et à répondre à la demande, a indiqué le gouverneur de Tunis, Imed Boukhris.

Cette opération vise notamment à assurer une présence régulière des produits dans les rayons des grandes et moyennes surfaces et à rassurer les consommateurs quant à la disponibilité de l'eau en bouteille.

En marge du suivi d'une opération de distribution dans une grande surface de la banlieue nord de Tunis, Imed Boukhris a souligné que les autorités suivent de près les différentes étapes de l'approvisionnement, depuis l'arrivée des quantités jusqu'à leur mise en rayon et leur commercialisation.

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Le gouverneur a, par ailleurs, estimé que les tensions enregistrées récemment sur le marché étaient liées à des pratiques de rétention et d'« accaparement », selon son appréciation. Il a assuré que les services de l'État avaient renforcé leurs interventions afin de contrôler les circuits de distribution et de lutter contre les pratiques susceptibles de perturber l'approvisionnement.

Ces contrôles mobilisent notamment les services de la sécurité nationale, les structures relevant du ministère du Commerce ainsi que l'administration chargée des eaux minérales, en coordination avec les représentants des marques et les unités d'embouteillage.

Les unités d'embouteillage maintiennent leur rythme de production

De son côté, la directrice générale de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie, Chahinaz Ayari Guizani, a indiqué que le programme exceptionnel d'approvisionnement annoncé par le gouverneur de Tunis avait été mis en oeuvre avec la participation des structures régionales et centrales, ainsi que des unités d'embouteillage.

L'opération, prévue sur quatre jours, concerne notamment les grandes et moyennes surfaces et vise à rapprocher directement l'offre des consommateurs.

Selon la responsable, les producteurs et les unités d'embouteillage ont mobilisé leurs moyens afin d'augmenter les quantités disponibles sur le marché et de répondre à la hausse de la demande.

Elle a également assuré que les unités d'embouteillage fonctionnent normalement et de manière continue, ajoutant que les éventuels incidents techniques, notamment ceux liés aux coupures d'électricité, font l'objet d'interventions afin d'être résolus dans les meilleurs délais.

Les autorités appellent à éviter le stockage

La responsable de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie a, par ailleurs, affirmé que les quantités actuellement disponibles étaient supérieures aux besoins des consommateurs.

Elle a appelé, dans ce contexte, les citoyens à limiter leurs achats à leurs besoins et à éviter le stockage excessif, estimant que le renforcement de l'offre doit permettre aux consommateurs de s'approvisionner normalement.

Les autorités mettent également l'accent sur l'organisation des circuits de distribution. Selon Chahinaz Ayari Guizani, l'acheminement des bouteilles directement des producteurs vers les points de vente, à travers des circuits mieux structurés et suivis, a contribué à améliorer la disponibilité des produits dans les rayons.

Renforcer le contrôle des circuits de distribution

Le dispositif intervient dans un contexte de surveillance accrue du marché de l'eau en bouteille. L'objectif affiché par les autorités est double : maintenir un approvisionnement régulier et limiter les pratiques de spéculation, de rétention ou d'accaparement susceptibles de provoquer des tensions artificielles sur le marché.

Le renforcement des volumes distribués, associé au suivi des unités de production et des circuits de commercialisation, doit ainsi permettre de rétablir progressivement un approvisionnement normal et d'éviter que la forte demande ne se traduise par de nouvelles ruptures dans les points de vente.