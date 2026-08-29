Niger: Tentative de coup d'Etat - L'armée affirme avoir maîtrisé une mutinerie militaire

Le ministère de la Défense du Niger a annoncé avoir « contenu une mutinerie limitée » survenue aux abords de la base militaire 101, située dans la capitale Niamey. Les autorités confirment avoir repris le contrôle de l'ensemble des sites stratégiques visés par les mutins.

Dans un communiqué signé par le ministre de la Défense, le général de corps d'armée Salifou Moody, le ministère explique qu'un groupe de militaires a séquestré des camarades à l'intérieur de la base avant d'ouvrir le feu en direction de plusieurs points névralgiques de la capitale.

L'intervention rapide et coordonnée des forces de défense et de sécurité a permis d'encercler le foyer de contestation, d'empêcher son extension et d'en reprendre progressivement le contrôle. Face à la situation, les autorités ont appelé les habitants de Niamey au calme et à la poursuite normale de leurs activités quotidiennes.

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La capitale nigérienne a traversé une nuit agitée qui s'est prolongée jusqu'au samedi matin, marquée par d'intenses tirs d'armes à feu, des explosions et des affrontements. Les violences se sont étendues aux abords du palais présidentiel, de l'aéroport international Diori Hamani et de la base aérienne 101, constituant l'un des incidents sécuritaires les plus graves enregistrés récemment à Niamey.

L'essentiel des combats s'est concentré autour de l'aéroport international Diori Hamani et de la base 101 adjacente, une installation militaire hautement stratégique. La nature de cette attaque remet en lumière la vulnérabilité des infrastructures face à la menace sécuritaire au Niger, l'aéroport ayant déjà fait l'objet de deux attaques cette année : la première revendiquée en janvier par l'État islamique au Sahel, et la seconde en juin par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda.

Selon des sources sécuritaires, les forces gouvernementales ont mené des opérations de ratissage à la suite de l'attaque de samedi. Plusieurs assaillants ont été neutralisés, tandis que d'autres ont pris la fuite.