Tunisie: Ligue 1 - 2eme Journée - CA Monter en régime

Après le succès à Métlaoui, le CA fait face à l'ESHS, une équipe qui défendra âprement ses chances. La carte Kadida d'entrée ?

Sadok Kadida a offert au CA trois points précieux face à l'ESMétlaoui dans un match si pénible et contraignant (chaleur et pelouse catastrophique). Maintenant, il faut aller chercher trois points devant l'ESHSousse à Radès. Un match qui sera plus confortable que celui de dimanche dernier : public, état du terrain, moral, le CA pourra jouer mieux et évoluer sur sa vraie valeur.

Des changements ? Les Clubistes pourront compter sur le retour de Khadhraoui qui reste, néanmoins, à court de fraîcheur après sa dernière blessure. En attaque, Nkeng n'a pas montré grand-chose devant l'ESM dans le rôle d'attaquant de pointe. Kadida, lancé en seconde période, a donné plus de solutions et a mieux pesé. Sera-t-il utilisé d'entrée ? Pour le moment, Kadida paraît l'attaquant le plus prêt et le plus apte à conduire l'attaque clubiste.

Parlons aussi de Chikhaoui, Ait Malek et Harzi qui n'ont pas laissé de bonnes impressions. Au moins l'un des trois ne devrait pas commencer le match. Dans les postes défensifs, la vue est plus claire avec des joueurs qui auront la confiance de leur entraîneur encore une fois, à l'image de Meriah, Zaalouni, Ben Ali ou Chamekh dans les bois.

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Créer davantage

Face à l'ESHS, le CA aura plus l'obligation de poser le ballon et de mieux jouer. Khan, Zaddem et les milieux offensifs seront appelés à jouer plus vite et à créer davantage pour mettre la pression sur la défense d'Hammam-Sousse.

L'entraîneur clubiste a plusieurs solutions dans les mains : Khadhraoui, Kinzumbi, Bouguerra, tous joueurs de couloir. Côté plan de jeu, on va plus vers un 4-4-2 qui permet à l'équipe de mieux s'exprimer en attaque. Après les trois points en or face à l'ESM, les équipiers de Khan visent la passe de deux et visent également à montrer un visage rassurant avant d'attaquer le tour préliminaire de la Ligue des champions devant Djoliba.

Gagner et convaincre feront beaucoup de bien au CA en ce moment. Il y a des changements certes, l'équipe prend un coup de neuf par rapport à la saison dernière, mais ce qui compte le plus, ce sont les victoires et la qualité du jeu affichée.