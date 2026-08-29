Tunisie: Sommet Mondial de la Jeunesse 2026 - Un jeune Tunisien primé pour son projet innovant sur la calligraphie arabe

Le Tunisien Mohamed Hussein Trabelsi a été distingué vendredi par le Prix du leadership des jeunes, dans la catégorie consacrée aux projets de préservation de l'identité numérique et des traditions, lors du cinquième Sommet mondial de la jeunesse dont les travaux prennent fin ce samedi à Kazan (Russie).

Dans une déclaration au correspondant de l'agence TAP à Kazan, le lauréat a fait part de sa grande satisfaction après l'obtention de cette distinction. Il a expliqué que son projet primé consiste à exploiter la réalité augmentée pour moderniser l'apprentissage de la calligraphie arabe.

La solution développée permet à l'utilisateur de s'exercer à la calligraphie, d'apprendre ses techniques et de perfectionner sa pratique à travers un outil numérique accessible sur ordinateur, a-t-il expliqué.

Destiné principalement aux jeunes passionnés de calligraphie arabe, le projet entend leur offrir la possibilité de maîtriser cet art traditionnel à travers des approches pédagogiques adaptées aux nouvelles technologies.

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Trabelsi a précisé que la solution est conçue pour prendre en charge différents styles de calligraphie arabe, du naskhi kairouanais au koufique, ce qui lui confère un caractère évolutif et ouvre la voie à son adaptation à d'autres projets.

Ce projet est le fruit de son intérêt pour le numérique, a-t-il ajouté. Après des études en multimédia à l'Université de la Manouba, il a suivi une formation pratique en design numérique au Centre sectoriel de formation professionnelle aux arts graphiques d'Ariana, avant de poursuivre son parcours dans le marketing digital et les stratégies liées aux réseaux sociaux.

Le jeune Tunisien a par ailleurs souligné que la Tunisie dispose d'un important vivier de compétences dans plusieurs domaines, particulièrement parmi les étudiants. Il a estimé que les projets de fin d'études tunisiens présentent un potentiel considérable sur le plan international et nécessitent davantage d'encadrement et d'accompagnement afin de valoriser leur portée.

La ville russe de Kazan accueille les 28 et 29 août la cinquième édition du Sommet mondial de la jeunesse 2026, une rencontre qui constitue une plateforme d'échanges éducatifs et professionnels consacrée aux principaux défis et perspectives liés à la jeunesse.

Le sommet offre également un cadre pour partager les expériences dans les domaines de l'éducation, de la culture et des médias aux niveaux local, régional et international.

Les participants, dont plusieurs experts des technologies éducatives issus notamment des pays des BRICS, de l'Organisation de la coopération islamique et de la région Asie-Pacifique, se penchent sur plusieurs thématiques, parmi lesquelles les programmes d'échanges internationaux, la mobilité académique des jeunes, le rôle des médias numériques comme outils éducatifs destinés aux nouvelles générations et les nouvelles formes de coopération dans le secteur de l'éducation.