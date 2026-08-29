Tunisie: Location automobile - Le géant allemand SIXT fait son entrée au pays

Le spécialiste allemand de la mobilité premium SIXT lance ses services de location automobile en Tunisie à travers un partenariat de franchise avec Tunifleet Car Rental, une coentreprise d'Alliance One Holding et de Voyages 2000 S.A. Trois aéroports sont concernés au démarrage, tandis qu'une implantation à Djerba-Zarzis est prévue à partir de 2027. Le groupe prévoit également d'étendre progressivement son réseau aux principales destinations touristiques du pays.

Le marché tunisien de la location automobile accueille un nouvel acteur international. Le groupe allemand SIXT, spécialisé dans les services de mobilité premium, a annoncé jeudi 27 août 2026 le lancement de ses activités en Tunisie à travers un accord de franchise avec Tunifleet Car Rental.

Cette arrivée permet à la marque allemande de proposer dès à présent ses services dans trois des principaux hubs aéroportuaires du pays : Tunis-Carthage, Monastir-Habib Bourguiba et Enfidha-Hammamet. L'aéroport international de Djerba-Zarzis doit rejoindre le réseau à partir de 2027, selon le communiqué officiel de SIXT.

Une franchise portée par deux groupes tunisiens

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SIXT ne crée pas une filiale directement détenue par le groupe allemand en Tunisie. Son activité est opérée à travers Tunifleet Car Rental, une coentreprise créée par deux entreprises tunisiennes, Alliance One Holding et Voyages 2000 S.A.

Alliance One Holding, groupe familial tunisien fondé en 1947, compte environ 35 entreprises et plus de 3.500 employés, avec des activités notamment dans l'industrie chimique, le tourisme, la distribution et les services.

Fondé en 1964, Voyages 2000 S.A. est, pour sa part, un groupe actif dans le tourisme et l'hôtellerie, avec plus de six décennies d'expérience sur le marché. Il intervient notamment dans l'exploitation hôtelière, les agences de voyages, l'événementiel et les transferts touristiques. Le groupe compte plus de dix hôtels et environ 1.500 employés, selon SIXT.

Tunifleet Car Rental a été créée pour exploiter la franchise exclusive de SIXT en Tunisie, avec l'ambition affichée de construire progressivement un réseau national de location automobile haut de gamme.

Dans son communiqué, SIXT souligne que la Tunisie a accueilli plus de 11 millions de visiteurs internationaux en 2025, franchissant pour la première fois ce seuil. Les recettes touristiques ont atteint 8,097 milliards de dinars, soit une progression de 6,5 % par rapport à 2024.

Les marchés européens constituent une part importante de cette clientèle. La France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni ont représenté ensemble plus de 2,5 millions d'arrivées en 2025, selon les chiffres cités par le groupe allemand.

Pour SIXT, cette évolution traduit le potentiel du marché tunisien pour les solutions de mobilité, notamment celles destinées aux visiteurs internationaux et à la clientèle professionnelle.