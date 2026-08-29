Tunisie: Eaux en bouteille - Jusqu'à 300.000 bouteilles attendues dans une grande surface

L'approvisionnement des grandes et moyennes surfaces commerciales en eaux en bouteille se poursuit à un rythme renforcé, dans le cadre du programme spécial annoncé par le gouverneur de Tunis. Les professionnels assurent que la production et la distribution se poursuivent normalement et que les quantités disponibles sont suffisantes pour répondre à la demande, tout en appelant les consommateurs à éviter la ruée vers les achats et le stockage.

Dans une grande surface commerciale de la banlieue nord de Tunis, les ventes d'eaux en bouteille ont atteint environ 140.000 bouteilles jeudi, selon Mohamed Mehdi Kâak, responsable de l'enseigne. "Quelque 200.000 bouteilles étaient disponibles vendredi, auxquelles devaient s'ajouter près de 80.000 bouteilles supplémentaires, portant les disponibilités à environ 280.000 bouteilles. La quantité devrait atteindre 300.000 bouteilles samedi", a-t-il indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaique FM.

Face à la forte demande, l'enseigne a mis en place un dispositif spécifique pour organiser les ventes et assurer une répartition équitable des quantités disponibles entre les clients.

Deux packs par client

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Afin de permettre au plus grand nombre de consommateurs de s'approvisionner, la quantité autorisée a été fixée à deux packs par client. Cette mesure vise notamment à limiter les achats excessifs et le stockage et à garantir un accès plus équitable aux eaux en bouteille, alors que la demande demeure particulièrement élevée.

Mohamed Mehdi Kâak a assuré que les quantités injectées régulièrement dans les circuits de distribution sont suffisantes pour répondre aux besoins. Il a également indiqué que l'approvisionnement devrait se poursuivre au même rythme au cours des prochains jours.

Du côté des producteurs, un représentant d'une société d'eaux minérales a affirmé que le niveau de production n'avait pas diminué. Les unités d'embouteillage continuent, selon lui, de fonctionner à leur rythme habituel, avec des efforts supplémentaires déployés pour faire face à la hausse de la demande.

Les quantités produites sont intégralement orientées vers les circuits de distribution, a-t-il assuré, démentant ainsi toute rétention ou réduction volontaire de l'offre sur le marché.

Il a également précisé que l'approvisionnement fait l'objet d'une coordination quotidienne avec les services du ministère du Commerce et de l'Office national du thermalisme et de l'hydrothérapie, dans le cadre d'une cellule de suivi chargée de surveiller la situation et de veiller à la régularité de la distribution.

Selon la même source, les 31 unités d'embouteillage poursuivent leur activité à pleine capacité, les quantités produites étant jugées suffisantes pour répondre à la demande.

Un appel à éviter la ruée et le stockage

Ces éléments interviennent alors que la demande en eaux en bouteille connaît une forte hausse dans plusieurs régions du pays, dans un contexte marqué par les températures élevées et les difficultés d'approvisionnement en eau potable.

Les professionnels insistent ainsi sur la nécessité d'éviter les achats excessifs et le stockage, qui peuvent accentuer ponctuellement les tensions dans les points de vente, malgré la poursuite de la production et de l'approvisionnement.

L'enjeu consiste désormais à maintenir un rythme régulier de distribution et à assurer une répartition équilibrée des quantités disponibles, afin de répondre aux besoins des consommateurs sans alimenter les phénomènes de ruée ou de stockage.