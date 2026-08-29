Tunisie: Nabeul - Des milliers de volailles périssent sous l'effet de la chaleur et des coupures d'électricité

Des éleveurs de volailles de la région de Boukrim, relevant de la délégation d'El Haouaria (gouvernorat de Nabeul), ont lancé un cri d'alarme face à la mortalité importante enregistrée dans leurs élevages, sur fond de fortes chaleurs persistantes et de coupures prolongées d'électricité.

Selon l'éleveur et propriétaire d'un élevage avicole dans la région, Mohamed Ben Hazzaz, cité par Diwan FM, la concomitance entre la hausse des températures et les interruptions de l'alimentation électrique a occasionné d'importantes pertes parmi les éleveurs. Celles-ci auraient atteint 100% des cheptels dans certains élevages, tandis que d'autres ont enregistré la perte de 3.000 à 5.000 volailles.

Les éleveurs expliquent que les coupures d'électricité perturbent notamment le fonctionnement des systèmes de ventilation et de refroidissement indispensables au maintien de conditions adaptées dans les poulaillers en période de fortes chaleurs.

Ils appellent ainsi les responsables de la direction régionale de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) à assurer au moins deux à trois heures d'alimentation électrique durant la nuit, afin de permettre le fonctionnement des équipements de ventilation et de refroidissement et de préserver les volailles encore en vie.

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Cette situation intervient alors que les autorités vétérinaires avaient déjà alerté, en juillet dernier, les éleveurs sur les risques liés au stress thermique, en les appelant notamment à maintenir une ventilation et un refroidissement suffisants dans les bâtiments et à garantir un accès permanent à une eau de boisson propre et fraîche.

Les coupures d'électricité constituent également un problème documenté dans plusieurs régions du pays. La STEG a notamment publié ces derniers jours plusieurs avis faisant état de coupures périodiques dans différentes localités du gouvernorat de Nabeul, dans le cadre de mesures liées à la situation du réseau électrique.

La filière avicole avait déjà fait état de pertes importantes lors de la précédente vague de chaleur. Le 22 juillet, le président de la Chambre nationale des commerçants de volailles et de viandes blanches, Ibrahim Nefzaoui, avait indiqué que la mortalité supplémentaire des volailles liée à la chaleur se situait entre 3% et 5%, portant le taux global de mortalité à environ 18%.