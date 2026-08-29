Tunisie: Crise de l'eau - L'osmoseur est-il une solution sûre ? Ce qu'il faut savoir avant de s'équiper

Face aux difficultés d'approvisionnement en eau potable et aux tensions observées ces dernières semaines sur le marché de l'eau embouteillée, les solutions de traitement à domicile suscitent un intérêt croissant en Tunisie. Parmi elles, les systèmes d'osmose inverse, communément appelés "osmoseurs", font l'objet d'un débat mêlant préoccupations sanitaires, considérations environnementales et interrogations sur leur efficacité.

Dans une publication diffusée sur Facebook, l'ingénieur en environnement et expert en climat Hamdi Hached a appelé à éviter les jugements catégoriques sur cette technologie, estimant que son efficacité et sa sécurité doivent être appréciées en fonction de la qualité de l'eau à traiter, des caractéristiques de l'appareil et de son entretien.

Son intervention intervient alors que l'osmoseur tend à apparaître, pour certains ménages, comme une alternative à l'achat régulier de bouteilles d'eau.

Une technologie qui élimine aussi certains minéraux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'osmose inverse est une technique de traitement de l'eau qui utilise la pression pour faire passer l'eau à travers une membrane semi-perméable. Selon les caractéristiques du système, elle peut réduire une large gamme de contaminants, notamment certains sels et métaux, mais aussi certains microorganismes. Les autorités sanitaires américaines indiquent que l'osmose inverse peut notamment réduire les concentrations de sodium, cuivre, chrome et plomb, ainsi que celles de calcium, magnésium, nitrates, fluorures ou sulfates, avec des performances qui varient selon le système utilisé.

Cette capacité constitue l'un des principaux intérêts de la technologie, mais également l'un de ses points de vigilance. En réduisant les sels dissous, l'osmose inverse diminue aussi la concentration de certains minéraux naturellement présents dans l'eau, notamment le calcium et le magnésium.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est penchée sur cette question dans ses travaux consacrés aux nutriments présents dans l'eau potable. Elle souligne notamment la problématique de l'eau déminéralisée ou traitée par des procédés membranaires et la question de sa reminéralisation.

Cela ne signifie toutefois pas que toute eau issue d'un osmoseur est automatiquement impropre à la consommation. La qualité finale dépend du système utilisé, de l'eau de départ et du traitement appliqué après l'osmose inverse.

Certains appareils intègrent ainsi une étape de reminéralisation destinée à restituer une partie des minéraux. Mais cette caractéristique ne doit pas être considérée comme une garantie universelle : le consommateur doit vérifier les caractéristiques et les performances réelles du modèle choisi.

Le choix de l'appareil est déterminant

L'un des principaux enseignements à retenir est qu'il n'existe pas un "osmoseur" unique offrant les mêmes performances dans toutes les situations.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) recommandent, pour les systèmes de traitement domestique, de connaître d'abord la qualité de l'eau et les contaminants que l'on cherche à éliminer, puis de choisir un système adapté. Ils rappellent également que les différentes technologies de traitement ne retirent pas nécessairement les mêmes substances.

Autrement dit, installer un osmoseur sans connaître les caractéristiques de l'eau du réseau ne constitue pas nécessairement la meilleure approche.

La question doit donc être posée dans cet ordre : quelle est la qualité de l'eau disponible, quel problème cherche-t-on à résoudre et quel appareil est effectivement certifié ou conçu pour y répondre ?

L'entretien, un élément essentiel

Autre point soulevé par Hamdi Hached : l'entretien de l'appareil. Une technologie de traitement de l'eau ne peut être considérée indépendamment de ses filtres, de sa membrane et de ses conditions d'utilisation. Le remplacement des éléments filtrants selon les recommandations du fabricant est essentiel pour maintenir les performances prévues.

Les CDC recommandent d'ailleurs de vérifier les performances revendiquées par le fabricant et de choisir un système correspondant précisément aux contaminants que l'on souhaite réduire.

Le simple fait de posséder un appareil présenté comme "purificateur" ne constitue donc pas, à lui seul, une garantie de qualité sanitaire.

Un autre problème : l'eau rejetée

L'osmose inverse présente également un inconvénient environnemental souvent moins visible : elle génère un volume d'eau de rejet.

Le procédé produit deux flux : l'eau traitée, appelée "perméat", et une eau de rejet plus concentrée en substances retenues par la membrane. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) souligne que les systèmes domestiques classiques peuvent générer au moins cinq gallons d'eau de rejet pour un gallon d'eau traitée, certains appareils moins performants pouvant atteindre dix gallons. Les systèmes bénéficiant du label WaterSense doivent, eux, respecter un seuil de 2,3 gallons ou moins de rejet pour un gallon d'eau traitée.

Ces chiffres montrent que les performances peuvent varier considérablement d'un appareil à l'autre.

Ils conduisent également à relativiser l'affirmation selon laquelle tous les osmoseurs rejetteraient systématiquement "deux à quatre litres pour un litre". Le ratio dépend fortement de la technologie et du modèle, et les systèmes les plus récents peuvent être beaucoup plus économes.

Hamdi Hached estime que l'eau rejetée ne doit pas nécessairement être considérée comme une eau "perdue" et qu'elle peut, dans certaines conditions, être récupérée pour des usages domestiques non alimentaires, comme le nettoyage.

Cette possibilité doit toutefois être distinguée de la consommation humaine. L'eau de rejet est précisément le flux dans lequel se concentrent davantage les substances retenues par la membrane. Elle ne doit donc pas être présentée comme une eau potable de substitution.

Sa réutilisation éventuelle doit être limitée à des usages compatibles avec sa qualité et effectuée dans des conditions qui évitent notamment les risques liés à son stockage prolongé.

L'osmoseur peut-il remplacer l'eau en bouteille ?

Dans le contexte tunisien actuel, la comparaison avec l'eau embouteillée est particulièrement pertinente. Mais là encore, une réponse générale serait trompeuse. Sur le plan environnemental, un système domestique peut permettre de réduire la consommation de bouteilles en plastique. Mais son bilan dépend notamment de sa consommation d'eau, de son efficacité, de sa durée de vie, de la fréquence de remplacement des filtres et de la manière dont l'eau de rejet est gérée.

Le concept d'empreinte hydrique peut être utilisé pour analyser l'impact environnemental d'un produit. Le Water Footprint Network définit celle-ci comme la quantité d'eau consommée et polluée tout au long des différentes étapes de production d'un bien.

Au final, la technologie est largement utilisée pour le traitement de l'eau et peut réduire efficacement de nombreux contaminants. Mais son intérêt dépend du contexte dans lequel elle est utilisée : qualité de l'eau initiale, contaminants recherchés, performances de l'appareil, entretien et gestion de l'eau de rejet.

Dans sa publication, Hamdi Hached appelle précisément à sortir des jugements catégoriques et à privilégier une approche fondée sur les caractéristiques techniques et l'usage réel des appareils.

En période de crise de l'eau, l'osmoseur peut donc constituer une solution de traitement à domicile dans certaines situations, mais il ne doit pas être acheté sur la seule base de promesses commerciales ou de recommandations diffusées sur les réseaux sociaux.

Le bon réflexe consiste d'abord à connaître la qualité de l'eau à traiter, identifier le problème que l'on cherche à résoudre, choisir un appareil adapté et respecter rigoureusement les consignes d'entretien. Les CDC recommandent d'ailleurs de partir de la qualité de l'eau et des contaminants ciblés avant de choisir une technologie de traitement domestique.

C'est finalement sur ces critères, plutôt que sur les affirmations absolues des uns ou des autres, que devrait reposer le débat tunisien autour de l'osmoseur.