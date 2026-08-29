Tunisie: Tunis - Un réseau spécialisé dans le vol de téléphones démantelé à Bab Souika

Les unités sécuritaires relevant de la zone de sécurité nationale de Bab Souika ont réussi, vendredi, à démanteler l'activité d'un réseau criminel spécialisé dans le vol de téléphones portables auprès des visiteurs des marchés et de la médina de Tunis, a indiqué une source sécuritaire.

L'opération a été menée à l'issue d'investigations de terrain et d'un travail de surveillance ayant permis aux agents de repérer les membres du réseau et de suivre leurs mouvements dans les zones particulièrement fréquentées du centre de la capitale.

Sur la base des informations recueillies, les équipes sécuritaires ont mis en place un dispositif qui a permis d'interpeller deux principaux suspects en flagrant délit.

Plusieurs téléphones portables présumés volés ont été saisis lors de l'opération. Certains d'entre eux ont pu être restitués à leurs propriétaires sur place, selon la même source.

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Après consultation du ministère public, il a été décidé de placer les deux suspects en garde à vue afin de poursuivre les investigations et de déterminer leur éventuelle implication dans d'autres affaires similaires.

Les recherches se poursuivent avant leur présentation devant la justice pour prendre les mesures légales nécessaires à leur encontre.