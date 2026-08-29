Tunisie: ASM L'obligation de gagner

Après avoir concédé la défaite en match d'ouverture du championnat, les Marsois sont dans l'obligation de réagir d'autant qu'il s'agit de leur première sortie de la saison à domicile.

La Presse -- Une deuxième contreperformance d'affilée mettrait de l'huile sur le feu même si nous sommes encore au tout début de la saison. C'est que Imed Ben Younès, outre qu'il a été recruté pour être un gagneur, a bénéficié des conditions optimales de réussite. Le coach marsois a été engagé assez tôt, à peine l'exercice précédent clôturé, signant son contrat le 24 mai dernier. Il a eu largement le temps pour bien préparer sa saison avec des renforts de qualité qui permettent à l'équipe d'atteindre ses ambitions pour cette saison : retrouver son rang d'outsider en championnat et terminer la saison parmi les six premiers, mais aussi d'aller le plus loin possible en Coupe de Tunisie.

Ceci dit, la défaite concédée en match d'ouverture du championnat, en déplacement à Bizerte, est venue rappeler aux Marsois qu'une bonne préparation d'intersaison et des recrutements ciblés ne suffisent pas. Il faut savoir négocier ses matchs et c'est à Imed Ben Younes de savoir exploiter au mieux l'effectif qu'il a sous la main, mais aussi de bien étudier ses adversaires.

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Une équipe coriace à domicile !

La défaite à Bizerte, courte soit-elle, est contraignante pour les dirigeants marsois qui se sont investis à fond cet été. Cela dit, tout le monde s'est accordé à passer outre la contreperformance de la semaine dernière.

Une réaction s'impose aujourd'hui d'autant que les banlieusards disputeront tout à l'heure leur première sortie de la saison à domicile. Et s'ils veulent retrouver leur aura d'antan, les Marsois sont dans l'obligation de gagner. Car il fut un temps où l'AS Marsa était réputé pour être un adversaire particulièrement coriace à domicile.

Hier matin, l'équipe a effectué sa dernière séance d'entraînement avant d'effectuer sa mise au vert à Gammarth en prévision du match de cet après-midi qui l'opposera au néo-promu, le Progrès Sportif de Sakiet Eddaïer.L'adversaire du jour des Marsois a créé la surprise lors de la journée inaugurale en remportant une nette victoire face à la JSO (2-0). L'équipe de Sakiet Eddaier viendra donc à La Marsa forte de son succès de la semaine dernière, avec l'intention de continuer sur sa lancée.

Du côté des Marsois, l'objectif est d'obtenir ses trois premiers points de la saison. Pour ce faire, Imed Ben Younès pourra compter sur des joueurs motivés pour faire une bonne réaction devant leur public.

Le coach marsois compte aligner les mêmes, en attaque notamment. L'avant-centre angolais, Victorino Polcao, sera appuyé par l'ailier droit Amanallah Ben Hamida et l'ailier gauche Firas Aifia. A Polcao et ses camarades de l'attaque de savoir percer la défense de Sakiet Eddaïer.