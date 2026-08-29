Tunisie: ST - Lancer sa saison

À Monastir, les Bardolais devront allier précision et efficacité pour un meilleur rendu final que celui du match d'ouverture.

En accusant un retard à l'allumage face au CSS, le ST a engagé le championnat avec une parité que l'on peut qualifier de salutaire au vu du scénario du premier half, mais frustrante en fin de compte, en raison d'une fin de partie haletante, maîtrisée par les Bardolais sans pour autant toucher au but.

Et après avoir croisé le CSS au Ennaïfer, le Stade aura à nouveau fort à faire aujourd'hui en se déplaçant au Ribat pour y affronter l'USM de Romain Folz, un adversaire lui aussi tenu en échec lors de la ronde inaugurale de L1. Quel onze pressenti face aux Bleus maintenant ?

De prime abord, coach Tozé Marreco va probablement remanier son onze de départ, car plusieurs joueurs ont tâtonné leur football face aux Sfaxiens. Et l'on ne peut imputer leur rendement uniquement à la chaleur qui a sévi au Bardo face au CSS.

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La meilleure défense, c'est l'attaque

Ce faisant, dans les bois tout d'abord, toujours en l'absence de Noureddine Farhati convalescent, Atef Dkhili occupera le poste. Quid du quatuor défensif à présent ? La défense a affiché des signes de fébrilité face au CSS, surtout sur les contres sfaxiens éclair avec des latéraux qui ont été malmenés par les projections rapides des visiteurs, Ali Maâloul en premier. Bref, cet après-midi, différentes options s'offrent à Tozé Marreco.

Dans l'axe, Hazem Khemiri serait ainsi associé à Raed Derbali, mais les deux joueurs en question sont en concurrence avec Skander Sghaier, Wissem Chaouali et Mounir Jelassi. Pas de changements prévus sur les côtés par contre avec Aziz Saihi et Hedi Khalfa qui prendront respectivement le flanc gauche et droit.

Au coeur du jeu, là ou l'animation n'a pas été à la hauteur des attentes avec la production d'ensemble des Yussuf Touré, Mame Thioume et Boubacar Camara, le staff technique pourrait recourir au milieu offensif Rafaeddine Riahi avec le pivot Boubacar Diop aux côtés du relayeur sénégalais Camara. En attaque à présent, Fakhredine Ben Youssef, absent face au CSS, débutera en pointe, en ballotage favorable avec Amadou Ndiaye.

Enfin, sur les couloirs, entre le polyvalent Wael Ouerghemi, les ailiers gauches Amine Khemissi et Baraket Hmidi, sans oublier Youssef Saâfi sur l'aile droite, seul un choix optimal du coach permettrait à la ligne d'attaque stadiste de performer au Mustapha Ben Jannet. En fin de compte, quelle que soit la composition offensive du ST, l'équipe ira à Monastir pour gagner et lancer sa saison. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme dit le dicton.