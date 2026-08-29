Tunisie: Le Registre National des Entreprises s'engage auprès des villages d'enfants SOS pour soutenir l'enfance vulnérable

Le Registre National des Entreprises (RNE) et l'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS ont signé, le vendredi 27 août, une convention de partenariat visant à renforcer leur collaboration, à soutenir l'action sociale et à concrétiser les principes de la responsabilité sociétale au profit des enfants sans soutien familial et des familles en situation de vulnérabilité.

Selon la page Facebook officielle du Registre National des Entreprises, ce partenariat s'inscrit dans le cadre de sa volonté de contribuer au soutien des initiatives sociales et de renforcer le rôle des institutions nationales face aux besoins sociaux. Cet engagement se traduit par un appui aux programmes et aux efforts de l'association pour offrir de meilleures conditions de vie aux enfants et aux familles bénéficiaires.

Cette convention constitue une opportunité d'élargir le réseau de partenaires et de soutiens de l'association, de faire connaître ses programmes et sa mission sociale, et de consolider ses efforts de mobilisation pour assurer la pérennité de ses interventions en faveur des populations nécessitant accompagnement et soutien.

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À cette occasion, l'amicale des agents du Registre National des Entreprises a également signé un accord de partenariat avec l'Association Tunisienne des Villages d'Enfants SOS, témoignant de son adhésion à cette dynamique solidaire et de son appui aux démarches d'aide aux enfants et familles précarisés.

Ce partenariat illustre la convergence des efforts entre institutions publiques, société civile et secteur privé pour soutenir l'action sociale et ancrer la culture de la responsabilité sociétale et de la solidarité, contribuant ainsi à générer un impact concret et durable pour les enfants et les familles les plus démunis.