Tunisie: Université de Monastir - Renforcement de la coopération scientifique tuniso-chinoise

L'Association pour l'Innovation dans l'Education entre la Chine et l'Afrique du Nord a organisé, hier, au siège de l'Université de Monastir, une rencontre avec une délégation du Comité central du Comité révolutionnaire du Kuomintang chinois. Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération tuniso-chinoise dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

La réunion a abordé les opportunités de développement de la coopération dans les secteurs des sciences pharmaceutiques, de la biologie, des biotechnologies, des sciences et technologies, de l'ingénierie, ainsi que des langues, de la culture, de la formation, de la recherche scientifique, de la mobilité académique et de l'innovation.

Ont assisté à cette rencontre le président de l'Université de Monastir, ses deux vice-présidents, plusieurs doyens de facultés et directeurs d'établissements universitaires, ainsi qu'un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur des langues de Moknine ayant suivi des cours de langue chinoise.

À cette occasion, la délégation chinoise a remis à l'université une plaque « Unity Book House » ainsi qu'une collection d'ouvrages classiques chinois afin de soutenir les échanges linguistiques et culturels.

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Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'élargissement des domaines de coopération et de partenariat entre l'Université de Monastir et les institutions chinoises, tout en renforçant son ouverture internationale.