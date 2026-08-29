Tunisie: L'haltérophile tunisien Mohamed Amine Bouhajba s'évapore avant le vol vers les JM

Le séjour de la délégation tunisienne aux Jeux Méditerranéens de Tarente 2026 s'ouvre sur un mystère qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Mohamed Amine Bouhajba, l'un des espoirs majeurs de médailles pour la Tunisie, a brusquement disparu des radars à l'aéroport de Rome, quelques minutes seulement avant le décollage du vol interne à destination de Brindisi.

Les faits : une disparition invisible

Selon Ridha Ayachi, chef de la délégation tunisienne d'haltérophilie et entraîneur de l'équipe féminine, la sélection composée de trois entraîneurs et de six athlètes a atterri à Rome vendredi en provenance de Tunis. Après une escale de près de quatre heures, le groupe s'est dirigé vers la porte d'embarquement. C'est uniquement une fois à bord de l'appareil que l'absence du sportif a été constatée, à la suite d'une alerte du personnel navigant signalant un passager manquant.

Le timing serré et le protocole rigoureux de décollage n'ont pas permis d'entreprendre des recherches approfondies sur place. Dès l'atterrissage à Brindisi, les responsables de la mission ont immédiatement informé le président de la Fédération tunisienne de haltérophilie, Aref El Bérini.

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Consternation et regrets au sein du camp tunisien

L'événement a plongé le reste de la délégation dans la stupeur. D'après Ridha Ayachi, l'athlète n'avait manifesté aucune intention de fuite, ni pendant la phase de préparation, ni au cours des heures précédant l'embarquement. L'entraîneur a exprimé une vive déception, rappelant le potentiel technique de Bouhajba, qui figurait parmi les sérieux prétendants au podium dans la catégorie des 65 kg.

Le palmarès du jeune homme parlait pour lui : double médaillé de bronze aux Jeux Méditerranéens d'Oran 2022 et auteur de trois médailles de bronze lors des derniers Championnats d'Afrique à Ismaïlia 2026.

Une équipe réduite à cinq athlètes

Arrivée tard dans la soirée de vendredi au village méditerranéen de Tarente, la sélection tunisienne devra faire sans lui pour les épreuves prévues du 31 août au 2 septembre. Les espoirs de médailles reposent désormais sur les cinq athlètes restants.