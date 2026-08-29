Cote d'Ivoire: Man/Incendie à l'ancien cinéma Olympia - Vagondo Diomandé exprime la compassion du gouvernement aux sinistrés

Du matériel offert aux pompiers civils pour renforcer leur capacité opérationnelle.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, était à Man pour témoigner de la solidarité du gouvernement aux commerçants victimes de l'incendie qui a ravagé plusieurs magasins de l'ancien cinéma Olympia. Une visite placée sous le signe de la compassion, mais également du renforcement des capacités opérationnelles de l'Office national de la protection civile (Onpc).

Après avoir effectué une visite sur le site du sinistre, le ministre s'est rendu à la préfecture de Man, où il a rencontré les autorités administratives, les élus locaux et les représentants des commerçants sinistrés.

Sur place, il a pu constater l'ampleur des dégâts causés par cet incendie, qui intervient après plusieurs autres sinistres ayant éprouvé la ville de Man ces derniers mois.

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« Je suis là en tant que fils de la région et membre du gouvernement. Je viens au nom du gouvernement pour ce énième incendie », a expliqué Vagondo Diomandé, qui a dit être venu transmettre aux victimes la compassion du Président de la République, Alassane Ouattara.

« Je suis venu apporter la compassion du Chef de l'État pour toutes les séries de problèmes qui ont frappé Man », a-t-il déclaré, assurant les victimes qu'elles ne sont pas seules face à cette épreuve. « Vous avez le soutien du Président de la République. Tous ceux qui sont dans ce genre de situation peuvent compter sur le Président. Vous n'êtes pas seuls, vous avez le gouvernement avec vous », a-t-il rassuré.

L'ampleur des pertes est considérable. Selon les informations communiquées par les responsables du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, onze commerçants ont été touchés par le sinistre. Trois magasins ont été particulièrement ravagés, tandis que plusieurs autres ont subi d'importants dommages. Produits phytosanitaires, articles de quincaillerie, appareils électroménagers, machines et caisses figurent parmi les biens détruits. Les pertes sont estimées à environ un milliard de Fcfa.

Le porte-parole des sinistrés, Alpha Barry, a salué la promptitude du ministre et la proximité manifestée par les autorités. « Nous avons vu une partie importante de nos biens, nos marchandises de plusieurs années partir en fumée », a-t-il déploré.

Tout en remerciant le gouvernement pour son geste, il a plaidé pour un accompagnement permettant aux commerçants de se relever. Il a notamment souhaité que le ministre soit leur porte-voix auprès du Président Alassane Ouattara afin que les victimes bénéficient d'un soutien supplémentaire.

En réponse à cette situation, une assistance de 2,5 millions de Fcfa a été annoncée en faveur des victimes, quand une enveloppe de 500 000 Fcfa est remise aux pompiers civils ayant participé aux opérations.

Cette visite du ministre s'inscrit également dans une démarche de renforcement des capacités opérationnelles du Centre de protection civile de Man. Face à la multiplication des incendies dans la ville, le gouvernement entend doter davantage les équipes de secours de matériel afin de leur permettre de répondre plus efficacement aux situations d'urgence.

Un fourgon pompe-tonne d'une capacité de 3 500 litres est notamment mis à disposition pour renforcer les moyens d'intervention des pompiers civils de Man.

Pour le ministre, cet équipement doit contribuer à améliorer la capacité de réaction des secours, mais la prévention demeure également essentielle.

Vagondo Diomandé a ainsi invité les populations à davantage de vigilance et de responsabilité. « Un incendie ne se déclare pas tout seul. Pensons à nous-mêmes », a-t-il insisté, appelant chacun à contribuer à la prévention des risques.