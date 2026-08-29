Cote d'Ivoire: Orpaillage clandestin/Yakassé-Attobrou - La BSSI démantèle un ancien site et saisit du matériel

Deux motopompes, six bouteilles de gaz et un dispositif artisanal d'orpaillage ont été saisis lors d'une opération menée le 28 août à Biébi, dans la sous-préfecture de Yakassé-Attobrou.

La BSSI investit un ancien site clandestin

La lutte contre l'orpaillage clandestin se poursuit sur le terrain. Le vendredi 28 août 2026, la Brigade spéciale de surveillance et d'intervention (BSSI) a effectué une opération de contrôle dans le village de Biébi, situé dans la sous-préfecture de Yakassé-Attobrou.

Conduite par le Sous-Lieutenant Kouassi Yao Valentin, cette intervention avait notamment pour objectifs de lutter contre le sciage à façon, de surveiller les zones considérées comme vulnérables et de prévenir les risques de pollution susceptibles d'affecter les cours d'eau.

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Sur un ancien site d'exploitation minière clandestine, l'arrivée des éléments de la BSSI a entraîné la fuite de plusieurs individus. Ces derniers ont abandonné sur place une partie de leur matériel.

Du matériel saisi et des installations détruites

Les agents ont ainsi récupéré deux motopompes et six bouteilles de gaz. Ils ont également découvert un dispositif artisanal d'exploitation de l'or, communément appelé « wombiaré », ainsi que deux abris de fortune.

Ces installations ont été démantelées puis détruites, conformément à la mission de sécurisation et de restauration des espaces affectés par les activités illicites.

L'opération s'inscrit dans le cadre des actions engagées pour réduire l'exploitation clandestine des ressources minières et limiter ses conséquences sur l'environnement. L'utilisation de motopompes et de produits ou équipements susceptibles d'altérer les sols et les cours d'eau constitue notamment une source de préoccupation dans les zones d'orpaillage.

Une présence humaine en net recul

Au-delà du matériel saisi et des installations détruites, les éléments de la BSSI ont fait un constat encourageant sur plusieurs sites de la zone de Yakassé-Attobrou. Ils ont relevé une diminution significative de la présence humaine sur les anciens sites d'exploitation clandestine.

Pour les responsables de l'opération, cette situation traduit l'effet dissuasif des opérations répétées menées contre l'orpaillage illégal.

À travers cette intervention, la BSSI entend maintenir la pression sur les exploitants clandestins et contribuer à la protection des massifs forestiers et des ressources en eau. Le dispositif de surveillance se poursuit ainsi dans les zones exposées aux activités d'exploitation illicite.