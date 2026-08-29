Cote d'Ivoire: Apprentissage et éducation des adultes - Une vingtaine de formateurs formés par une structure allemande

29 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Germain Gabo

La ville de Jacqueville a abrité, du 24 au 28 août, un atelier de formation au Curriculum GlobALE.

La structure allemande Dvv International et son partenaire Pamoja Education ont organisé, du 24 au 28 août à Jacqueville, en collaboration avec l'Unesco, un atelier de renforcement des capacités de 20 formateurs de formateurs en Apprentissage et éducation des adultes (Aea) sur la base du Curriculum GlobALE.

Le concept de l'Aea désigne, en effet, l'ensemble des possibilités d'apprentissage offertes aux jeunes et aux adultes, dans des contextes formels, non formels et informels, dans le but de développer leurs connaissances et leurs capacités.

Au dire de Mae Fostner, directrice régionale Afrique de l'Ouest de Dvv International, l'Allemagne dispose d'un système d'éducation des adultes particulièrement développé et diversifié. C'est cette expertise que sa structure vient mettre au service de la Côte d'Ivoire. « Notre approche ne consiste pas seulement à mettre en oeuvre des projets ou à organiser des formations. Nous ambitionnons de contribuer au développement durable de systèmes et de structures d'éducation des adultes et au renforcement des acteurs de ce secteur d'apprentissage », a indiqué la directrice régionale.

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Avec ses partenaires, Dvv International a, pour ce faire, développé le Curriculum GlobALE, un instrument qui permet d'avoir une compréhension commune de l'éducation des adultes de qualité. L'enjeu, souligne Mae Fostner, est de professionnaliser, à terme, les éducateurs d'adultes, de renforcer durablement les capacités locales en Aea.

La représentante du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique (Menaet), Yvette Kouassy, s'est réjouie de l'initiative de Dvv International, qui, selon elle, vient encore une fois renforcer le sous-secteur alphabétisation et éducation non formelle dans son axe d'intervention sur l'apprentissage et l'éducation des adultes. « Cette activité s'accorde avec la vision du ministre Koffi N'Guessan de faire du système éducation-formation, le moteur du développement durable de la grande Côte d'Ivoire en conformité avec le Pnd 2026-2030 et les recommandations des Egena », a relevé Yvette Kouassy.

Les participants ont, au terme des cinq jours de formation, été outillés sur les concepts et fondements de l'Aea, les théories et les méthodes d'apprentissage des adultes. Ils se sont également imprégnés des politiques et cadres nationaux et internationaux de l'Aea.

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