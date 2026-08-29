Afrique: 20 ans de Moov Africa - 50 lauréats reçoivent leurs récompenses

La célébration des 20 ans de présence de Moov Africa en Côte d'Ivoire s'est poursuivie, vendredi 28 août 2026, avec la remise de récompenses à 50 lauréats. La cérémonie s'est tenue à Cocody-Latrille Event, sous la supervision de Maître N'Guessan Hykpo, commissaire de justice.

Au total, 50 personnes ont reçu des récompenses de différentes natures. Vingt lauréats ont reçu chacun un smartphone, 20 autres un bon d'achat d'une valeur de 200 000 FCFA, tandis que 10 bénéficiaires ont reçu chacun une somme de 2 millions de FCFA.

Plus de 20 millions de francs CFA en jeu

Les différentes opérations organisées dans le cadre de cet anniversaire ont donné lieu à une distribution de lots évaluée à plus de 20 millions de francs CFA, selon les responsables de l'entreprise.

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Prenant la parole, Youssef Ktiri, Directeur Marketing, Communication et Digital, a rappelé les principales étapes de l'évolution de l'entreprise depuis son implantation en Côte d'Ivoire. Il a également adressé ses félicitations aux lauréats de cette étape de la campagne anniversaire.

De son côté, Armel Aké Alloh, Directeur Marketing, a évoqué l'évolution du secteur des télécommunications et du numérique en Côte d'Ivoire au cours des deux dernières décennies. Il a notamment cité les investissements réalisés par l'entreprise dans les infrastructures et les services destinés aux utilisateurs.

Il a par ailleurs indiqué que les opérations liées au 20e anniversaire devraient se poursuivre jusqu'en novembre prochain, avec d'autres tirages et remises de récompenses.

Les bénéficiaires témoignent

Parmi les lauréats, Koffi Franck et Kodia Paule ont fait part de leur satisfaction après avoir reçu leurs récompenses. Ils ont salué l'organisation de cette opération et exprimé leur reconnaissance à l'entreprise.

À travers ces différentes activités, Moov Africa marque ses deux décennies de présence sur le marché ivoirien et met en avant les principales étapes de son évolution dans le secteur des télécommunications.