Afrique: Sommet de l'UA - Le Vice-président Tiémoko Meyliet Koné porte la voix de la Côte d'Ivoire à Luanda

Le Vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a quitté Abidjan, vendredi 28 août 2026, à destination de Luanda, en Angola. Il y représentera le Président de la République, Alassane Ouattara, à la 21e Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine (UA), prévue les 29 et 30 août.

Cette rencontre de haut niveau intervient dans un contexte où la prévention et le règlement des conflits demeurent des enjeux majeurs pour le continent africain. Les dirigeants africains sont appelés à examiner les mécanismes mis en place par l'Union africaine afin de renforcer la paix et la stabilité dans les différentes régions du continent.

Renforcer les mécanismes de prévention

Placée sous le thème « Renforcer les mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique », cette session extraordinaire doit permettre aux Chefs d'État et de Gouvernement d'évaluer l'efficacité des dispositifs africains existants en matière de prévention et de règlement des conflits.

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Les échanges devraient également porter sur les moyens d'améliorer la mise en oeuvre de ces mécanismes, leur coordination ainsi que leur financement. L'objectif est de parvenir à des mesures susceptibles de renforcer la capacité du continent à anticiper les crises, à prévenir leur aggravation et à favoriser des solutions africaines aux conflits.

La participation de la Côte d'Ivoire à cette importante rencontre s'inscrit ainsi dans le cadre de son engagement au sein des instances continentales et de sa contribution aux réflexions sur les questions de paix et de sécurité en Afrique.

Des rencontres en marge du sommet

En marge des travaux du sommet, le Vice-Président Tiémoko Meyliet Koné aura également des entretiens avec plusieurs chefs de délégation ainsi qu'avec de hautes personnalités.

Ces rencontres bilatérales devraient offrir l'occasion d'aborder diverses questions d'intérêt commun et de renforcer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et ses partenaires africains.

À Luanda, la délégation ivoirienne prendra donc part aux discussions visant à consolider les mécanismes africains de prévention et de règlement des conflits, dans la perspective d'un continent davantage capable de préserver durablement sa paix et sa stabilité.