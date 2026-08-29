Afrique: Formation continue - L'université Paris-Saclay lance un diplôme consacré aux contrats publics

29 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

L'Université Paris-Saclay crée un diplôme universitaire intitulé « Contrats publics en Afrique - Approche comparative » et destiné notamment aux hauts fonctionnaires africains et aux professionnels intervenant dans le cadre de projets internationaux sur le continent.

Cette nouvelle formation est initiée sous l'impulsion du Pr Jean-Marc Peyrical et du Me Lewis Nsalou, avocat franco-congolais, avec le soutien du Pr Charles Vautrot Swart, doyen de la faculté de droit Jean-Monnet.

Le diplôme vise à renforcer les compétences des acteurs africains dans le domaine des contrats publics, en s'appuyant sur les standards internationaux tout en prenant en compte les réalités et les spécificités propres au contexte africain.

À travers une approche comparative, cette formation entend ainsi contribuer à la professionnalisation des hauts fonctionnaires et des différents acteurs impliqués dans la conception, la passation et l'exécution des contrats publics dans le cadre de projets internationaux en Afrique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le Pr Jean-Marc Peyrical et le Me Lewis Nsalou responsables de cette formation, cette initiative constitue une offre de formation originale, répondant aux besoins croissants d'expertise dans le domaine des contrats publics et au renforcement des capacités des professionnels appelés à intervenir sur des projets structurants sur le continent.

Les inscriptions à ce diplôme universitaire sont ouvertes du 1er septembre au 31 octobre. Les candidats intéressés peuvent s'inscrire via la plateforme de l'université Paris-Saclay, à partir de la page consacrée au diplôme universitaire « Contrats publics en Afrique ».

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.