Afrique: Formation continue - L'université Paris-Saclay lance un diplôme consacré aux contrats publics

L'Université Paris-Saclay crée un diplôme universitaire intitulé « Contrats publics en Afrique - Approche comparative » et destiné notamment aux hauts fonctionnaires africains et aux professionnels intervenant dans le cadre de projets internationaux sur le continent.

Cette nouvelle formation est initiée sous l'impulsion du Pr Jean-Marc Peyrical et du Me Lewis Nsalou, avocat franco-congolais, avec le soutien du Pr Charles Vautrot Swart, doyen de la faculté de droit Jean-Monnet.

Le diplôme vise à renforcer les compétences des acteurs africains dans le domaine des contrats publics, en s'appuyant sur les standards internationaux tout en prenant en compte les réalités et les spécificités propres au contexte africain.

À travers une approche comparative, cette formation entend ainsi contribuer à la professionnalisation des hauts fonctionnaires et des différents acteurs impliqués dans la conception, la passation et l'exécution des contrats publics dans le cadre de projets internationaux en Afrique.

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Selon le Pr Jean-Marc Peyrical et le Me Lewis Nsalou responsables de cette formation, cette initiative constitue une offre de formation originale, répondant aux besoins croissants d'expertise dans le domaine des contrats publics et au renforcement des capacités des professionnels appelés à intervenir sur des projets structurants sur le continent.

Les inscriptions à ce diplôme universitaire sont ouvertes du 1er septembre au 31 octobre. Les candidats intéressés peuvent s'inscrire via la plateforme de l'université Paris-Saclay, à partir de la page consacrée au diplôme universitaire « Contrats publics en Afrique ».