Congo-Brazzaville: Fécofoot - Une élection à liste unique se précise

29 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La commission électorale de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) a invalidé, le 28 août, la liste de Carle Boniface Malalou et n'a retenu que celle d'Eric Alain Mantot pour l'élection prévue le 26 septembre.

La commission a expliqué, entre autres raisons du rejet de la deuxième liste, la production des pièces d'état civil contradictoires dans le dossier de candidature, le défaut de preuves d'activité au football dans certains dossiers de candidature durant au moins trois ans lors des cinq dernières années. Elle précise que les candidats disposent d'un délai de deux jours pour faire appel devant la commission de recours électorale dès la publication de la décision, conformément à l'article 9 al 1er à 4 du Code électoral de la Fécofoot.

Par ailleurs, la liste validée est pour le président Eric Alain Mantot. Emma Clesh Atipo Ngapi, Rodrique Paul Mbongo, Ghislain Ngapela Lendouma et Olangué Elongo sont les vice-présidents. Francine Tchicaya Missamou, Jean Michel Nkaya, Doctrove Alain Ngababa, Alain Didier Kouétolo, François Bikindou, Gerlande Robifelle Tsiomba, Roméo Mahussi Gnanga, De Lauriac Mboumba, Riga Chancelvi Obambi Ngatsé et Junior Cherdan Niambi sont les membres. La décision de commission de recours est donc attendue pour trancher le débat sur la liste rejetée.

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