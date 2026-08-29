Congo-Brazzaville: Coopération Congo-Russie - Consolider les relations à travers le sport

Un mini terrain de football, don de la Fédération de Russie, a été officiellement inauguré le 28 août à Djiri, le neuvième arrondissement de Brazzaville. Implantée dans le quartier Makabandilou, cette infrastructure moderne est équipée d'une pelouse artificielle et d'un puits solaire pour l'accès à l'eau potable.

La cérémonie d'inauguration a été organisée par l'association Globus, à l'origine déjà de nombreuses initiatives alliant sport et développement communautaire. Elle a réuni plusieurs autorités, notamment le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier; le représentant de la Fédération de Russie au Congo; et le représentant du maire de Brazzaville.

Prenant la parole pour son discours inaugural, le ministre en charge du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a remercié l'association Globus pour ce geste, indiquant qu'il s'inscrit dans une série d'initiatives déjà menées en faveur du sport congolais. Il a souligné l'importance de cet espace de proximité pour les jeunes du quartier, rappelant que les champions de demain se trouvent dans les quartiers et que de telles infrastructures sont essentielles pour les former et les préparer. « Je voudrais dire aux jeunes qui vont profiter de cet espace d'en prendre grand soin, d'assurer la sécurité des lieux, et surtout que de cet espace sortent aussi des grands talents, des grands sportifs », a-t-il déclaré.

Le ministre a exprimé le souhait de voir ce modèle se multiplier dans d'autres arrondissements et villes du pays, saluant le rôle des organisateurs dans la continuité des actions sportives engagées en faveur de la jeunesse. Il a évoqué la possibilité de faire de ce site un centre omnisports.

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Le représentant de la Fédération de Russie, Igor, a pour sa part cité les propos du président Vladimir Poutine, à savoir « le sport détermine directement la qualité et la durée de vie des personnes, leur santé et par conséquent la force et la souveraineté du pays ». Il a exprimé sa gratitude envers tous les acteurs ayant contribué à la réalisation de ce projet, soulignant que la possibilité de pratiquer le sport gratuitement sur un équipement aménagé constitue une chance précieuse pour la jeunesse congolaise.

Au-delà de l'aspect sportif, ce terrain de Makabandilou incarne un véritable lieu de rencontre et de partage entre communautés. Comme l'a souligné le ministre, cet espace ludique offre aux jeunes une alternative saine aux errances urbaines, favorisant l'éducation, la discipline et le vivre-ensemble. « Le sport est un véritable vecteur d'unité, un vecteur de fraternité », a-t-il insisté.

Pour le ministre, la longue tradition de coopération entre la Russie et le Congo a résisté au temps et aux aléas. Elle a permis la formation de nombreux cadres congolais dans des domaines aussi variés que la médecine, l'architecture ou les services militaires et civils.

Le représentant de l'association Globus, Maksim Abramovski, a rappelé, à cet effet, que cet équipement sportif s'ajoute ainsi aux nombreux projets qui jalonnent la coopération bilatérale entre la République du Congo et la Fédération de Russie. Ce qui témoigne la vitalité d'une amitié qui dépasse les grands gestes institutionnels pour toucher directement le quotidien de la population.

Outre l'aire de jeu, un puits solaire autonome installé dans le même bâtiment garantit un accès ininterrompu à l'eau potable pour les riverains. Ce site ne sera donc pas seulement un lieu d'entraînement pour les athlètes, mais aussi un pôle d'attraction pour des milliers de Congolais résidant dans le quartier Makabandilou et ses environs. Pour couronner la cérémonie, un match d'exhibition a opposé les membres de Globus à ceux de la Fédération de Russie. L'association Globus l'a remporté par une large victoire de cinq buts à un.