Congo-Brazzaville: Administration du territoire - Jean Olessongo Ondaye fixe ses priorités

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye, lors de l'intronisation du nouveau préfet de Brazzaville, Yves Bodler Ngongo, le 28 août, a indiqué la direction que l'administration territoriale devrait suivre pour les mois à venir.

Devant les cadres de la territoriale réunis à l'occasion de l'intronisation du nouveau préfet, Jean Olessongo Ondaye a dévoilé les sept priorités de son action. Il s'agit, entre autres, de rendre l'autorité de l'État visible et active dans chaque circonscription sans exception ; de prendre l'initiative face à l'insécurité et aux nuisances sonores en coordination étroite avec les forces de police et de gendarmes. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a également invité les préfets, sous-préfets, maires et administrateurs maires ainsi que les secrétaires généraux des différentes circonscriptions à appliquer, sans autres idées de manoeuvre, les lois et les textes en vigueur.

Le but étant de rendre la quiétude et la paix aux concitoyens. Il a aussi prescrit aux cadres de la territoriale de redonner vie au fonctionnement des Conseils départementaux et municipaux ; d'engager sans délai les travaux préparatoires des élections de 2027 ; d'instaurer dans leurs administrations la présentation de la situation mensuelle des effectifs afin de clairement identifier qui est où et fait quoi. Ces derniers devraient également exiger rigueur, disponibilité, discipline et respect des règles à tous les agents placés sous leur autorité.

« Nous le savons, notre population est souvent préoccupée par l'insécurité. Dans certains quartiers, dans certains villages, des individus sèment un trouble en toute impunité. Cet état de fait a assez duré. Là où je constaterai un relâchement, une négligence ou une complaisance, j'en tirerai les conséquences qui s'imposent », a-t-il averti. Le ministre a demandé à chaque autorité déconcentrée de reprendre pleinement la main dans sa circonscription, d'être visible, présent, joignable et d'agir avant que les difficultés ne s'aggravent au point de les subir.

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Redonner à l'administration territoriale la rigueur et la crédibilité

S'adressant aux responsables des Conseils départementaux et municipaux, le ministre a reconnu que ces entités tournent au ralenti quand elles ne sont pas tout simplement à l'arrêt. Cette situation prive, a-t-il déploré, les concitoyens d'un service public de proximité auquel ils ont droit. Sans les condamner, Jean Olessongo Ondaye a souligné la nécessité de chercher des solutions idoines ensemble pour y remédier durablement. « Dans l'immédiat, il faut commencer à faire beaucoup avec peu, même peu avec rien. Ici, l'incubateur est d'abord l'esprit d'initiative et l'esprit créateur », a-t-il précisé.

A l'orée des élections législatives et locales de 2027, le ministre attend de ses collaborateurs, dépositaires de l'autorité de l'État dans leurs circonscriptions respectives, une implication immédiate dans les travaux préparatoires. Il s'agit notamment de la mise à jour des données du terrain; de l'appui logistique aux équipes chargées du processus électoral; et de la veille sur le climat social. « Ceux qui attendront le dernier moment pour agir assureront seuls les conséquences et en paieront le prix. Je préfère vous le dire clairement aujourd'hui, plutôt que de le découvrir plus tard dans vos rapports d'activités », a-t-il prévenu.

Il a également insisté sur certains comportements qui sont, de son point de vue, absolument inacceptables dans l'exercice de leurs fonctions, précisément le manquement à l'éthique du service public. A titre d'exemple, il a cité le manque de diligence dans le traitement des dossiers qui leur sont confiés, le repli sur soi et l'absence de coordination avec les services placés, même sous leur autorité. Il y a aussi le contournement des décisions et instructions de la hiérarchie, la tolérance active ou passive envers ceux qui portent atteinte à la sécurité de la population.

« Je le redis, ma porte est ouverte et je souhaite avec vous un dialogue sincère à tout instant. Mais ce dialogue ne remplacera jamais l'existence et l'obligation de résultat. Nous devons ensemble redonner à l'administration territoriale la rigueur et la crédibilité qu'elle mérite. Face aux difficultés, ne vous plaignez jamais car celui qui se plaint trop trahit vite. Face aux difficultés, ayez l'initiative de l'action et face aux difficultés, toujours faire face », a conclu Jean Olessongo Ondaye sous forme d'exhortation.