Togo: Complémentarité entre savoirs traditionnels et science moderne

29 Août 2026
Togonews (Lomé)

C'est autour d'une question centrale - comment concilier savoirs ancestraux et rigueur scientifique - que s'est clôturée samedi à Lomé la première édition des Awards des Praticiens de la Médecine Traditionnelle de l'Afrique de l'Ouest (APMTAO), organisée en partenariat avec l'Université de Lomé (UL) et le ministère de la Santé.

Pour Komlan Batawila, vice-président de l'UL, l'enjeu dépasse la simple reconnaissance des praticiens : « Il urge de renforcer la documentation, l'encadrement et l'évaluation scientifique des pratiques de médecine traditionnelle », a-t-il souligné, insistant sur le rôle clé de la recherche pour rapprocher ces connaissances ancestrales des méthodes scientifiques modernes. Une démarche qui, loin d'opposer les deux médecines, viserait plutôt à les faire dialoguer, voire à les intégrer dans un même parcours de soins.

Une ambition partagée par le représentant du ministère de la Santé, Koboyo Malou, qui a appelé les praticiens traditionnels à davantage de professionnalisme et de rigueur, tout en annonçant la volonté des autorités d'accompagner la professionnalisation du secteur à travers sa réglementation, une étape jugée indispensable pour permettre une véritable complémentarité entre les deux approches thérapeutiques.

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La rencontre a réuni praticiens, chercheurs et institutionnels venus de plusieurs pays de la sous-région : Togo, Ghana, Bénin, Burkina Faso, Nigeria, Côte d'Ivoire, Guinée.

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