Togo: Mustafa Kemal Atatürk, le libérateur

La communauté turque et ses partenaires togolais ont célébré le 104e anniversaire de la « Victoire du 30 août », date commémorant l'une des étapes décisives de la guerre d'indépendance turque.

Cet anniversaire a été marqué vendredi soir par une cérémonie organisée par l'ambassadeur de Turquie au Togo, Muteber Kiliç, réunissant autorités, diplomates et invités à cette occasion.

Le gouvernement était représenté par Sani Yaya, le ministre délégué chargé des Transports et des Infrastructures.

La Victoire du 30 août, également connue sous le nom de « Zafer Bayrami » (Jour de la Victoire), commémore la bataille décisive de Dumlupinar en 1922, remportée par les forces turques sous le commandement de Mustafa Kemal Atatürk contre les forces grecques.

Cette victoire militaire a marqué un tournant majeur dans la guerre d'indépendance turque, ouvrant la voie à la fondation de la République de Turquie l'année suivante, en 1923.

Chaque année, cette date est célébrée avec faste en Turquie et dans les représentations diplomatiques turques à travers le monde, comme symbole de souveraineté nationale et de résilience.