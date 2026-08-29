Togo: Lomé-Kara en électrique ? Pas encore possible

Les autorités ont présenté un comparatif du coût moyen de consommation entre véhicules électriques et véhicules thermiques. Le constat est sans appel : l'électrique coûte beaucoup moins cher à l'usage. Mais entre la théorie et la réalité du terrain, un fossé important subsiste.

Premier obstacle, et non des moindres : les véhicules électriques restent nettement plus chers à l'achat que leurs équivalents thermiques. Pire encore, le marché de l'occasion, qui permet habituellement de démocratiser l'accès à un type de véhicule, est aujourd'hui quasiment inexistant pour l'électrique au Togo.

Pour la majorité des ménages, l'acquisition d'un véhicule électrique reste donc hors de portée, malgré des économies substantielles à l'usage sur le long terme.

Deuxième frein majeur : l'absence de points de recharge à travers le pays.

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Résultat : un conducteur qui souhaiterait relier Lomé à Kara (450km) en voiture électrique s'expose à un risque bien réel de tomber en panne au milieu de nulle part.

Avec une autonomie théorique moyenne de 400 km, les véhicules électriques actuels restent parfaitement adaptés à un usage urbain, notamment pour les trajets quotidiens couplés à une recharge à domicile. Mais dès qu'il s'agit de sortir des grandes villes, l'équation devient beaucoup plus compliquée.

Si les chiffres plaident indéniablement en faveur de l'électrique sur le plan économique, la transition du parc automobile togolais vers ce type de motorisation nécessitera encore de nombreuses années, ainsi que des investissements massifs dans les infrastructures de charge à l'échelle nationale.

Un chantier de longue haleine, qui devra s'accompagner de mesures incitatives à l'achat pour espérer voir l'électrique s'imposer durablement sur les routes togolaises.