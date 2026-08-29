Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Bassirou Diomaye Faye salue les avancés majeures des infrastructures

29 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diamniadio — Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye s'est félicité, samedi, des avancées majeures réalisées dans la construction des infrastructures des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus à Dakar, du 31 octobre au 13 novembre prochain.

"Aujourd'hui, après avoir visité les infrastructures, je suis très satisfait et davantage rassuré sur l'exécution des travaux et [la qualité] du rendu", a-t-il dit.

Le président Bassirou Diomaye Faye a réceptionné le village olympique des JOJ implanté à l'université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio, ainsi qu'au Centre Équestre de la Gendarmerie.

Le Chef de l'Etat a exhorté les entreprises impliquées dans les chantiers des JOJ à respecter rigoureusement les standards de qualité et les délais de livraison.

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Il a rappelé qu'à son retour des Jeux olympiques de Paris, il nourrissait des inquiétudes sur l'avancement des travaux et le temps restant.

" J'ai été présent, j'ai mis beaucoup de pression sur les ministres [concernés] (...), ils ont assuré un suivi régulier avec des heures supplémentaires impossibles pour mettre la pression sur les entrepreneurs et ouvriers pour atteindre ce niveau", a-t- il souligné.

Le président Diomaye Faye a demandé aux autorités en charge des chantiers de maintenir la pression sur les entreprises.

"Pour ce que j'ai vu et visité, je suis satisfait. Pour ce que je n'ai pas encore vu (...), je garde les mêmes réserves et la même prudence", a-t-il averti.

Le président de la République a exhorté le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) à assurer un suivi rigoureux de la cérémonie d'ouverture et de tous les aspects sur lesquels le Sénégal sera jugé par la communauté internationale, afin d'obtenir le même niveau de "satisfecit".

Les JOJ Dakar 2026 vont se dérouler du 31 octobre au 13 novembre. Il s'agira des premiers JOJ organisés en Afrique, avec la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

"L'Afrique accueille, Dakar célèbre" est le slogan des olympiades de la jeunesse.

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