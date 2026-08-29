Sénégal: 'Explicode', un ouvrage pour expliquer le code de la route à travers des références et illustrations communautaires

29 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'expert en droit routier, Amadou Guèye a présenté, vendredi, son ouvrage intitulé "Explicode", un guide multimédia qui ambitionne de vulgariser le code de la route à travers des vidéos et audios en langues nationales et des illustrations adaptées aux communautés.

"L'objectif est d'apporter notre contribution pour la mise en place d'un outil de formation qui nous sont propres. Car, au Sénégal, on utilise le code de route français et des illustrations [étrangères]. Nous voulons expliquer le code à travers des références et illustrations communautaires, avec des explications en langues nationales", a déclaré l'auteur lors de son passage à Ziguinchor, dans le cadre d'une tournée en Casamance.

Selon lui, le code de la route ne se limite pas aux textes et aux panneaux, c'est aussi de la responsabilité civile et commerciale.

En cas d'infraction, il renvoie au code pénal ou de procédure pénale, preuve que "le code de la route n'est pas seulement une question de panneaux", a-t-il fait savoir

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Son ouvrage "Explicode" entend justement apporter des solutions à ces problématiques, a précisé M. Guèye, en rappelant qu'au-delà des normes imposées au conducteur, d'autres règles encadrent la circulation.

"Le livre [se veut] un guide pédagogique pour le conducteur, mais aussi pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), appelées à maîtriser les bases juridiques et les procédures en cas d'arrestation", a expliqué M. Guèye.

Il se félicité d'un "ouvrage dynamique et inclusif", enrichi de codes QR donnant accès à des vidéos et audios en langues nationales, réalisé avec la contribution d'acteurs variés, dont les auto-écoles, le secteur du transport, la Primature, la Gendarmerie et la Police.

Amadou Guèye estime que son ouvrage contribuera à transformer les comportements de conduite, en permettant à la population de s'approprier les règles et de faciliter ainsi le travail de l'Etat.

Lire l'article original sur APS.

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