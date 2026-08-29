Sénégal: Matam - L'ASC Diam Diam de Ourossogui sacrée championne de la Ligue régionale de football

L'ASC Diam Diam de Ourossogui, a remporté, vendredi, la finale du championnat régional de football de Matam en s'imposant 1-0 face à l'ASC Kawral Mango.

La finale de la Ligue régionale de football a opposé deux équipes de Ourossogui dans une ambiance festive au stade régional de Matam, en présence du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), des membres du Comité exécutif, des acteurs du mouvement sportif et de nombreux amateurs de football local.

Le derby de Ourossogui a finalement tourné à l'avantage des "Orange et Blanc" de Diam Diam, au terme d'une finale âprement disputée.

Grâce à cette victoire, l'équipe de la ville carrefour s'adjuge le titre régional et valide son accession en Nationale 2 pour la prochaine saison.

La Ligue régionale de football de Matam sera ainsi représentée par deux équipes en Nationale 2 la prochaine saison. Outre Diam Diam, la région pourra compter sur Jam Welly de Nguidjilone, qui a assuré son maintien à l'issue des play-down.