Afrique: Quatre Mauriciens au coeur de la Coupe du monde 2026

Grâce à Coca-Cola, quatre Mauriciens ont réalisé un rêve que des millions de passionnés de football nourrissent toute leur vie : vivre la Coupe du monde 2026 de l'intérieur. Aujourd'hui, les souvenirs sont toujours aussi vifs. Et lorsqu'ils racontent leur aventure, l'émotion est intacte.

Il y a des voyages qui changent une vie. Et puis il y a ceux dont on parle encore des années plus tard. Pour Sweta Benee Auchoybur, accompagnée de Kishan Auchoybur, ainsi que Virasami Virassen, accompagné de Sedylen Palaneehye, ce voyage aux ÉtatsUnis restera à jamais gravé dans leur mémoire.

Tout a commencé par une simple participation à la campagne Feel It All de Coca-Cola. Quelques semaines plus tard, ils se retrouvaient à Atlanta, au coeur de la grande fête du football qui a fait vibrer les ÉtatsUnis. Mais ce qu'ils ont vécu allait bien au-delà du football.

«Je n'aurais jamais imaginé vivre ça un jour...»

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Lorsque l'on demande à Sweta quelle est la première chose qui l'a marquée, elle n'hésite pas une seconde. «Le premier souvenir qui me vient en tête, c'est voir le stade devant moi et réaliser que j'allais réellement assister à un match de la Coupe du monde de la FIFA. C'était incroyable... un rêve que je n'avais jamais imaginé pouvoir vivre un jour.»

Peu après, lorsqu'elle franchit les portes du stade, l'émotion devient encore plus intense. «Le moment le plus fort a été d'entrer dans le stade et de vivre le match en direct. L'énergie des supporters, les chants, les émotions... toute l'ambiance autour du match était extraordinaire.» Pour Virasami, la magie commence dès son arrivée. «Notre hôtel se trouvait juste à côté du stade. Chaque matin, à notre réveil, c'était la première chose que nous avions devant les yeux. Une expérience exceptionnelle que je n'oublierai jamais.»

Puis arrive ce match qui restera gravé dans sa mémoire. «Voir l'Argentine revenir après avoir été menée 2-0 par le Cap Vert et finalement gagner 3-2 dans les dernières minutes était incroyable. L'ambiance dans le stade, la tension à chaque action et l'explosion de joie au coup de sifflet final sont des émotions inou- bliables.»

Une aventure signée Coca-Cola

L'expérience imaginée par Coca-Cola ne se limitait pas à offrir un billet pour un match.

Pendant plusieurs jours, les quatre Mauriciens ont découvert Atlanta sous un angle privilégié. Pour Sweta, cette immersion a été une succession de découvertes. «Ce n'était pas simplement assister à un match. Nous avons découvert Atlanta, visité le World of Coca-Cola, assisté à un match de baseball et découvert le Georgia Aquarium. L'organisation nous a permis de profiter pleinement de chaque moment sans avoir à nous soucier de quoi que ce soit.»

Elle garde également un souvenir particulier de cette première découverte des États-Unis. «J'ai été impressionnée par Atlanta, son ambiance, ses bâtiments et la diversité des personnes que nous avons rencontrées. Chaque journée nous réservait quelque chose de nouveau.» De son côté, Virasami se souvient, lui aussi, avec émotion du World of Coca-Cola. «Nous avons pu découvrir le coffre-fort ainsi que toutes sortes de produits Coca-Cola. Ce qui est très surprenant, c'est que seules deux personnes connaissent la recette secrète de Coca-Cola.»

«On se disait tous: sommes-nous en train de rêver ?»

Au-delà des lieux visités, ce sont surtout les rencontres qui ont marqué les quatre voyageurs. Pour Sweta, partager cette aventure avec d'autres gagnants venus d'horizons différents restera un souvenir précieux. «Même si nous venions d'horizons différents, nous partagions tous la même excitation et la même joie d'être là. Cette bonne humeur et cette énergie ont rendu le voyage encore plus spécial.» Virasami partage le même sentiment. «Nous avons rencontré différentes personnes qui avaient elles aussi remporté des billets grâce à Coca-Cola. Nous partagions tous la même passion pour le football. »

À ceux qui verront les prochaines campagnes Coca-Cola, les deux gagnants adressent exactement le même message : il faut croire en sa chance. «Participez et tentez votre chance ! On ne sait jamais ce que la vie peut nous réserver. Moimême, je n'aurais jamais imaginé gagner et me retrouver aux États Unis pour vivre une expérience aussi exceptionnelle», dit Sweta Benee Auchoybur. «Foncez et croyez toujours. Si quelque chose vous est destiné, cela finira par arriver», explique pour sa part Virasami Virassen.

Le voyage s'est achevé, le match aussi. Mais pour ces quatre Mauriciens, les émotions, elles, resteront gravées à vie. Et c'est là que l'expérience Coca-Cola prend tout son sens, avec des souvenirs que l'on raconte encore longtemps après le coup de sifflet final.